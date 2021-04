Test – Logitech MX Anywhere 3 : la meilleure souris compacte

Trois ans après la sortie de la MX Anywhere 2S, Logitech continue de renouveler sa gamme MX. Avec cette Logitech MX Anywhere 3, Logitech propose un périphérique sans-fil orienté bureautique et mobilité. Cette souris renferme un bon nombre de fonctionnalités tant matérielles que logicielles dont Logitech a le secret. Cette souris est-elle faite pour vous ? Réponse dans ce test !

Déballage de la Logitech MX Anywhere 3

Comme son nom l’indique, la MX Anywhere 3 est une souris prévue pour être utilisée partout. Son principal avantage est donc sa compacité et son poids de 99 grammes. Deux ans après la sortie de la MX Anywhere 2S, Logitech rafraîchit la version 2S en s’inspirant de la MX Master 3.

Notre exemplaire reçu pour ce test est la « graphite » (un gris foncé mat), mais Logitech propose deux autres coloris sur ce modèle : rose ou gris pâle. La MX Anywhere 3 est livrée dans un packaging entièrement en carton, qui respire la qualité. À l’intérieur, on retrouve la souris sobrement posée sur un support en carton très noble. Celui-ci cache un câble USB Type-C, ainsi un dongle USB Unifying.

Design et ergonomie : une souris parfaite pour le voyage

La souris compacte tient bien en main. Elle est très petite et il est probable que certains se sentent un peu « à l’étroit ». Les revêtements choisis sont très agréables, qu’il s’agisse du plastique mat du capot supérieur, comme du caoutchouc placé sur les côtés. Les crans de la molette ne s’activent et se désactivent que lorsque la souris est sous tension. Ces crans sont maintenus par le système électromagnétique « Magspeed » utilisé par Logitech. En réalité, on devient vite accro à la roulette silencieuse et très douce au défilement. Le bouton présent juste derrière la molette permet de contrôler son « débrayement ». Le défilement devient rapide ou si on « lance » la roulette d’un doigt. La roulette se désactive pour défiler librement, ce qui est très appréciable pour remonter ou descendre d’une traite de longs documents.

Cerise sur le gâteau, le clic du milieu pour ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre fonctionne lui aussi.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour prendre en main le système et comprendre le fonctionnement. En revanche le bruit du clic est toujours un peu trop bruyant. Cependant, il est moins marqué que celui de sa grande soeur MX Master 3.

Et contrairement au modèle de bureau justement, la MX Anywhere 3 ne possède pas de seconde molette horizontale. Cela n’empêche pas d’utiliser cette possibilité en combinant un appui sur un des boutons latéral associé à un défilement de la roulette. Cette option est désactivable dans le logiciel de gestion de la souris, nous y reviendrons.

Vu de face ou de dessus, le profil de la souris pourrait la faire passer pour une parfaite ambidextre, mais elle n’est pas parfaitement symétrique et les boutons latéraux qui tombent sous le pouce chez les droitiers auront plus de mal à servir aux gauchers.

Performances : la qualité Logitech au rendez-vous

Capable de fonctionner sur une grande variété de surfaces, verre compris, le capteur optique PixArt PMW3816DM de la Logitech MX Anywhere 3 – le même que celui de la MX Master 3 – offre une excellente précision. On apprécie de ne pas avoir à se soucier de l’endroit où l’on pose sa souris, qui se montre véritablement tout-terrain. Nous n’avons pas encore trouvé de matériau qui pourrait perturber son capteur.

Connectivité et autonomie

La MX Anywhere peut se connecter de deux façons : avec le dongle fourni ou en Bluetooth. On note aussi que ceux qui utilisent déjà du matériel Logitech peuvent utiliser le dongle labélisé « Unifying » de leur matériel pour éviter de monopoliser un port USB supplémentaire.

Sous la souris on retrouve le dispositif propre à Logitech qui va permettre de passer d’une machine à une autre d’une simple pression. L’interrupteur, facilement accessible, sert à mettre en service la souris.

Coté autonomie, ses 500 mAh de batterie suffisent toujours à assurer jusqu’à 70 jours d’utilisation, selon Logitech. Si l’on oublie de la charger malgré le message d’alerte survenant lorsque le niveau de charge est faible, on peut toujours compter sur la charge rapide en USB-C, bien pratique. En effet, brancher une minute la souris lui redonne 3 heures d’autonomie !

Application : les fonctionnalités de Logitech Options

Simple à utiliser, le logiciel Logitech Options permet de modifier les fonctions de la souris. Il est possible de modifier les actions associées aux deux boutons de tranche, de celui de la molette et du bouton supérieur de la MX Anywhere 3. De plus, nous pouvons personnaliser les réglages selon le logiciel utilisé, c’est très pratique. Des actions sont déjà personnalisées pour les suites Office et Adobe.

C’est aussi dans ce logiciel que se font les réglages de sensibilité du capteur et de la molette. On retrouve également la fonction Flow, pour notamment gérer les transitions entre les différents ordinateurs auxquels est reliée la souris. Vous y retrouverez l’intégralité de vos périphériques Logitech.

Conclusion

Si vous êtes à la recherche d’une souris nomade de qualité, cette Logitech MX Anywhere 3 est faite pour vous ! Malgré un tarif élevé, elle procure un confort d’utilisation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Que ce soit pour vos déplacements professionnels, vos voyages ou encore une utilisation avec une tablette, cette souris vous conviendra parfaitement et vous ne regretterez pas le moindre centime investi dedans !