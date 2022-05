Sony annonce les LinkBuds S : des écouteurs légers avec réduction de bruit active à 199 €

Avec les LinkBuds S, Sony revient une nouvelle fois sur le marché de l’audio cette semaine. La firme nipponne vient en effet d’annoncer cette toute nouvelle paire d’écouteurs. Outre un format conférant aux oreillettes un poids plume, ce produit vient proposer de la réduction de bruit active à un prix plus abordable (199 €) que les Sony WF-1000XM4.

Une nouvelle paire d’écouteurs pour Sony, les LinkBuds S

Après le casque WH-1000XM5 et les très étranges LinkBuds, Sony vient d’annoncer ce mercredi 18 mai 2022 les écouteurs LinkBuds S. Cette paire d’oreillettes vient cependant profiter d’un design plus traditionnel que les LinkBuds, en optant pour un format intra-auriculaire. Des embouts en silicone et une isolation passive sont ainsi de la partie. Pour supprimer les bruits ambiants, une technologie de réduction de bruit active est de la partie.

Au niveau des codecs pris en charge, nous retrouvons le LDAC, l’AAC et le SBC, avec une réponse de fréquence allant de 20 à 40 000 Hz. Pour une qualité sans fil de qualité, les écouteurs sont certifiés Hi-Res Audio Wireless. Le gabarit des Sony LinkBuds S semble être un argument de vente intéressant. En effet, chaque oreillette ne pèse que 4,8 grammes chacune. À l’intérieur, des transducteurs de 5 mm sont embarqués.

Côté autonomie, Sony annonce jusqu’à 6 heures d’écoute avec réduction de bruit activée ou 9 heures sans. Grâce au boitier, il sera possible de récupérer 14 heures d’écoute supplémentaire. Cela fait ainsi monter l’autonomie à 20 heures pour les amoureux de la réduction de bruit active. La charge du boitier est uniquement possible en filaire, via le port USB-C.

D’ores et déjà disponibles en deux coloris, noir ou doré, les Sony LinkBuds S sont proposé au tarif de 199 € en France.

