Test – Sony WF-C500 : Des écouteurs true-wireless qui donnent la puce à l’oreille à moins de 100€

Les audiophiles ont cette référence à la bouche, les Sony WF-1000XM4 font beaucoup parler d’eux grâce à leur qualité sonore. Seul bémol, un prix avoisinant les 280€. Mais Sony n’a pas dit son dernier mot et propose une paire d’écouteurs sans-fil abordable, les Sony WF-C500. Ces écouteurs viennent taquiner une importante concurrence, tout en gardant le savoir-faire de la marque.

Un design minimaliste soigné

Il faut l’avouer, Sony a écouté les nombreux commentaires de ses adeptes. En effet, ces Sony WF-C500 surprennent par leur finesse, qui se loge correctement dans le conduit auditif. Avec leur format arrondi, elles ne dépassent pas des oreilles et ne s’envolent pas aussi facilement. Les écouteurs sont compacts et cela rassure. La finition en plastique indique que Sony a souhaité réaliser des économies, mais le rendu est plutôt satisfaisant.

Ce qui n’est pas vraiment le cas du boitier des Sony WF-C500. Bien que son format soit minuscule, permettant de les glisser facilement dans une poche, le rendu final est plutôt bas de gamme. Le capot transparent laisse apercevoir les écouteurs, mais la charnière nous fait douter de la longévité du produit. Tout comme l’apparition de rayures si on vient mélanger le boitier avec un trousseau de clés. Le boitier indique son niveau de charge à l’aide de voyants lumineux.

À noter que les écouteurs Sony WF-C500 sont certifiés IPX4, résistant ainsi à la pluie et à la transpiration.

Des Sony WF-C500 confortables au quotidien

Les Sony WF-C500 sont des intra-auriculaires légers. Une fois dans les oreilles, ces écouteurs s’utilisent très facilement et à la portée de tous. Pas de tactile sur ce modèle, 1 bouton physique de chaque côté permet de prendre le contrôle de la musique. Ainsi, il sera possible de mettre Play/Pause, de changer de musique, de contrôler le volume et même d’appeler Siri/Google Assistant. L’utilisation des commandes, bien que physique, ne nécessite pas d’appuyer fort dans l’oreille. L’utilisation au quotidien est donc agréable et prouve que le tout tactile n’est pas toujours nécessaire.

Nous avons principalement utilisé les Sony WF-C500 pour des activités sportives. Alors qu’un casque audio avec réduction de bruit m’accompagne au quotidien, ces écouteurs ont su afficher leurs limites. En effet, il s’avère qu’en course à pied, les écouteurs risquent de tomber. Mais pour des exercices de musculation, aucun problème. Enfin, dans les transports en commun, pas de souci à se faire, sauf si le conducteur est un danger public. Le manque de réduction de bruit active se fait ressortir aux heures de pointe.

Grâce au Bluetooth 5.0, les écouteurs Sony WF-C500 se connectent rapidement à deux sources sonores. Il faudra cependant lancer le mode d’appairage pour connecter de nouvelles sources. L’application Headphones Connect va permettre de configurer l’égaliseur ou encore d’avoir le niveau de batterie. Des changements simples, mais que d’autres concurrents n’ont pas !

Audio correct pour le grand public

Comme indiqué plus haut, les Sony WF-C500 ont réussi à nous surprendre. Bien qu’ils soient affichés au prix public de 99€, la qualité sonore est bien présente. Pour les amateurs de basses et de notes profondes, les Sony WF-C500 ont l’avantage. Idéal pour les utiliser durant le sport, afin de motiver l’athlète. Petit bémol lorsque l’on vient pousser le volume à son maximum, où le rendu sonore se dégrade et grésille. Ces écouteurs ne conviendront pas à ceux qui s’adonnent à de la musique douce et aux nombreux instruments. Les aigus ne sont pas des plus convaincants. Dernier point négatif de ces Sony WF-C500, le microphone qui ne permet pas de restituer qualitativement votre voix à l’interlocuteur.

Autonomie exemplaire des Sony WF-C500

Pour une paire d’écouteurs grand public, les Sony WF-C500 affichent des résultats satisfaisants en termes d’autonomie. Sony indique qu’il est possible de tenir 10h sans les recharger une seule fois. Impossible de venir à bout de ceux-ci après une journée de travail intense. Promesse tenue et dépassée. Cependant, tout n’est pas parfait, puisque le boitier, au vu de sa taille, ne rajoute que quelques heures de musique en plus. Il ne pourra pas permettre de recharger entièrement les écouteurs s’ils sont à plat.

Conclusion – Sony WF-C500

Sony assoit sa notoriété dans le domaine de l’audio avec cette nouvelle paire d’écouteurs en entrée de gamme. Les Sony WF-C500 prouvent qu’il est possible d’avoir une paire d’écouteurs pratique, confortable, de longue durée sans dénaturer la qualité sonore. Évidemment, il faudra faire des concessions sur certaines technologies comme l’ANC. Ainsi que de ne pas avoir l’oreille fine et ne pas s’attarder sur les détails. Mais pour moins de 100€, Sony délivre une prestation positive et saura séduire les adeptes de la marque ayant un petit budget.

Produit disponible sur Sony WF-C500 - Ecouteur bluetooth sans fil - Jusqu'à 20h d'autonomie avec le boîtier de charge - Compatible assistants vocaux - Micro intégré appels mains libres - Connexion Bluetooth stable - Noir

Voir l'offre 55,26 €