Covid-19 : le gouvernement bannit massivement les faux pass vaccinaux

Cela fait maintenant plusieurs mois que le gouvernement français communique sur une présence de plus en plus accrue de faux pass vaccinaux en circulation dans l’Hexagone. Finalement, l’exécutif est passé à l’acte avec de premières vagues de bannissement massif de pass frauduleux. En effet, de premières données montre une augmentation des mises sur liste noire de pass via l’application TousAntiCovid. Cela rend ainsi les QR Code inutilisables.

La fin des faux pass vaccinaux en France ?

En fin d’année 2021, le ministère de l’Intérieur soulignait la présence de 182 000 faux pass vaccinaux repérés par les forces de l’ordre. Ce nombre est ensuite passé à 300 000 en début d’année 2022. Face à cette situation, la seule solution de mise est simple : les mettre sur la liste noire de TousAntiCovid pour désactiver les QR Code des pass frauduleux.

Bonne nouvelle, le gouvernement intensifie le blacklistage des faux pass vaccinaux. En date du 16 février 2022, TousAntiCovid comptabilisait 4 739 documents sur liste noire. Un jour plus tard, ce listing atteignait les 30 000 faux pass vaccinaux désactivés. En plus de cela, des vagues massives de bannissement s’élevant à 10 000 pass par jour depuis le 17 février. Dans les détails, le développeur David Libeau a répertorié 74 631 pass blacklistés sur TousAntiCovid en date du 22 février.

Si les chiffres du gouvernement issus des enquêtes de l’assurance maladie statuant de la présence de 300 000 faux pass vaccinaux en circulation en date du 2 février sont vrais, les vagues de mises sur liste noire devraient continuer durant les jours à venir.

