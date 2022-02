Call of Duty : il n’y aura pas de nouveau jeu en 2023

Call of Duty est une licence emblématique du monde des jeux vidéo de guerre. Habituellement, un titre est commercialisé chaque année. Cependant, Bloomberg vient d’annoncer que l’épisode prévu pour 2023 serait décalé d’une année à cause d’un manque de rentabilité avec le dernier jeu vidéo sorti (Vanguard). Cet évènement signerait ainsi la fin de la licence annuelle pour la licence depuis ces 15 dernières années.

Call of Duty Venguard n’a pas le vent en poupe

Tout n’est pas rose chez Activision-Blizzard. Racheté par Microsoft récemment, le groupe n’est pas au top de sa forme concernant la licence Call of Duty. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, vient en effet de souligner que le développeur et éditeur américain de jeux vidéo aurait choisi de ne pas sortir de titre en 2023.

Le journal précise que ce choix résulterait d’une décision d’Activision-Blizzard face à des objectifs non atteints avec l’un des récents épisodes de la licence. Cela devrait logiquement être à cause du dernier opus paru en novembre 2021 : Call of Duty Vanguard. Il est en effet le titre avec le moins bon lancement commercial. Un récent dossier de la SEC (Securities and Exchange Commission) souligne d’ailleurs que Venguard n’a pas atteint les projections d’Activision pour le quatrième trimestre.

Malgré le fait que le Call of Duty de 2023 soit repoussé à 2024, Activision prévoit bien de publier la suite du Call of Duty: Modern Warfare (2019) durant l’année 2022. Le journaliste Jason Schreier souligne d’ailleurs que le jeu recevra « un flux constant de contenu supplémentaire. » De plus, un nouveau jeu en ligne gratuit est prévu pour 2023, éventuellement Warzone 2. Neil Wood, porte-parole d’Activision, avait aussi expliqué récemment : « Nous avons une liste passionnante d’expériences Call of Duty premium et gratuites pour cette année, l’année prochaine et au-delà.«

Face à toutes ces informations, il semble donc que les joueurs auront de quoi se satisfaire avant de voir arriver le Call of Duty originellement prévu pour 2023 en 2024.