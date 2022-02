Sony lance les LinkBuds, un nouveau concept d’écouteurs en forme d’anneaux

Sony vient de lancer les LinkBuds, des écouteurs true wireless sans fil au design totalement nouveau. Le constructeur mise sur une paire d’écouteurs open-fit, mais ceux-ci ne ressemblent à aucun autre sur le marché.

Un format plus ouvert que jamais

Sony vient de lancer une nouvelle paire d’écouteurs, les LinkBuds WF-L900. Contrairement aux célèbres WF-1000MX4, ce ne sont pas des écouteurs à réduction de bruit active et ne proposent aucune isolation passive. Derrière ces écouteurs aux antipodes des intra-auriculaires, l’objectif de Sony est de permettre aux utilisateurs d’être totalement conscients de leur environnement.

Sony n’entend donc pas remplacer les écouteurs et les casques à réduction de bruit active, mais vise d’autres usages. Pour les séances running en ville, des trajets en transports en commun ou encore le télétravail, certains amateurs de musique souhaitent garder une oreille attentive avec leur entourage, les informations sonores extérieures ou encore le bruit ambiant.

Sony LinkBuds : un format « anneau »

Avec un tel design, les LinkBuds intègrent un tout nouveau haut-parleur en forme d’anneau alimenté par un nouveau transducteur en forme d’anneau conçu spécialement pour ces écouteurs. Pour d’assurer un bon maintien, les écouteurs sont dotés d’arcs de stabilisation pour assurer le meilleur maintien possible. Cinq paires d’arcs sont fournies, pour s’adapter à toutes les formes d’oreilles.

Les LinkBuds sont compatibles avec les assistants Amazon Alexa et Google Assistant. En ce qui concerne l’autonomie, Sony promet 5h30 avec une seule charge, et 12 heures supplémentaires grâce au boîtier de transport. La recharge rapide permet quant à elle de récupérer 1h30 d’écoute en 10 minutes seulement.

Un système appelé «Wide Area Tap» basé sur des capteurs. L’idée est ici de ne pas appuyer sur l’oreillette, mais seulement sur votre peau, ce qui reste plus intuitif et assez efficace. Les commandes sont personnalisables sur l’application. Enfin, on retrouve la fonction Speak-To-Chat qui détecte la voix de l’utilisateur et coupe automatiquement la lecture de sa musique.

Les écouteurs Sony LinkBuds sont d’ores et déjà disponibles. Ils sont proposés en gris clair et en noir au prix de 200 euros.

