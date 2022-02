Realme 9 Pro et 9 Pro+ : des smartphones changeant de couleur à partir de 319,99 € !

Après de petits teasing par-ci par-là, notamment sur la partie photo, Oppo vient finalement d’annoncer en Europe les Realme 9 Pro et 9 Pro+. Ces deux flagships profitent logiquement d’une très belle fiche technique, mais aussi d’un design atypique permettant aux smartphones de changer de couleur grâce à la lumière du soleil. Le Realme 9i, un modèle un peu plus abordable avec un bon rapport qualité/prix, a aussi été officialisé dans la foulée.

La fiche technique des nouveaux flagships Realme 9 Pro et 9 Pro+

Comme prévu, Realme est venu présenter les versions européennes de ses Realme 9 Pro et 9 Pro+ ce mercredi 16 février 2022. Le point distinctif de cette nouvelle génération se trouve au niveau du design. Les smartphones peuvent en effet changer de teinte grâce à la lumière du soleil. Cela leur permet de passer du bleu à l’orange en quelques minutes.

Au niveau de la fiche technique, le Realme 9 Pro profite tout d’abord d’une dalle LCD Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. À l’intérieur, nous retrouvons un processeur Snapdragon 695 compatible avec le réseau 5G et accompagné par 6 ou 8 Go de RAM (+5 Go de RAM virtuelle) ainsi que 128 Go de stockage interne. Côté photo : le module arrière dispose d’un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un macro de 2 Mpx ; et une caméra selfie de 16 Mpx. Le tout est alimenté par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.

Le Realme 9 Pro+ est bien évidemment signe de montée en gamme. Le smartphone profite en effet d’une dalle Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et un capteur d’empreinte sous l’écran pouvant aussi mesurer la fréquence cardiaque. Côté puissance, Realme a fait le choix ici d’un MediaTek Dimensity 920 5G couplé à 6 ou 8 Go de RAM (+5 Go de RAM virtuelle) et 128 ou 256 Go de stockage interne. Pour la capture de photo et vidéo, le smartphone profite d’un meilleur capteur principal que son petit frère : un Sony IMX766 de 50 Mpx. La batterie est quant à elle de 4 500 mAh et compatible avec la charge rapide 60 W.

Un petit frère pour la gamme, le Realme 9i

Et c’est pas fini ! Realme a en effet officialisé au passage le Realme 9i, un smartphone venant concurrence les meilleurs rapports qualité/prix du marché. La fiche technique du smartphone se compose notamment d’un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ; un processeur Snapdragon 680 couplé à 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage ; une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide ; un module photo arrière à trois capteurs (50+2+2 Mpx) ; et une caméra selfie de 16 Mpx.

Prix et disponibilité des Realme 9

La nouvelle série Realme 9 sera disponible en France à partir du 23 février prochain. Du côté des Realme 9 Pro et 9 Pro+, les coloris Sunrise Blue, Aurora Green et Midnight Black seront proposés. Alors que le Realme 8i aura droit aux teintes Prism Black et Prism Blue.

Au niveau des tarifications, voici une présentation rapide des prix pour chaque configuration :

Realme 9i : 4/64 Go : 219,99 € ; 4/128 Go : 239,99 €.

Realme 9 Pro : 6/128 Go : 319,99 € ; 8/128 Go : 349,99 €.

Realme 9 Pro+ : 6/128 Go : 379,99 € ; 8/256 Go : 429,99 €.



