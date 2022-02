Realme 9 Pro+ : la partie photo comparée aux Pixel 6, Xiaomi 12 et Galaxy S21 Ultra avant l’annonce du smartphone

En cette année 2022, Realme compte bien se démarquer avec une nouvelle génération de smartphones haut de gamme. La firme chinoise semble d’ailleurs très confiante concernant son Realme 9 Pro+. Avant son annonce officielle la semaine prochaine, un comparatif photo a en effet été partagé par la marque afin de mettre en évidence la qualité photo de cet appareil par rapport aux Pixel 6, Xiaomi 12 et Galaxy S12 Ultra.

La qualité photo du Realme 9 Pro+ aux derniers haut de gamme

Seulement une semaine avant la conférence de présentation des Realme 9 Pro, prévue pour le 16 février 2022, Realme a commencé à teaser la partie photo du modèle Pro+. Par le biais d’une animation sur son site officiel, la marque chinoise vient en effet de mettre en avant la qualité photo des clichés capturés par son futur smartphone. Face à lui, nous retrouvons le Pixel 6, le Xiaomi 12 et le Galaxy S12 Ultra.

L’initiative de Realme, surnommée « Camera Lab », invite ainsi les internautes à visualiser différents clichés pris avec chacun de ses smartphones. La firme vient d’ailleurs se targuer d’un petit slogan pour mettre en avant la qualité photo de son Realme 9 Pro+ : « Montrons des caméras de flagships dans le milieu de gamme ». La marque montre ainsi des photos avec un très bon rendu face à des smartphones haut de gamme. Le prix sera ainsi l’argument de taille pour proposer une qualité photo convaincante dans des tranches tarifaires plus basses.

Sur cette page web, Realme est aussi venu mettre en avant le capteur photo Sony IMX766 avec stabilisation optique équipé sur le Realme 9 Pro+. La marque explique ainsi que ce dernier « peut prendre des photos de haute qualité au même niveau que les autres flagship. Il est équipé de la technologie d’imagerie ProLight développée par Realme, qui peut prendre des paysages de nuit plus clairs et plus purs ».