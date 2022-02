Realme 9 Pro et 9 Pro+ : une présentation prévue pour le 16 février en Europe

En ce début de mois de février, Realme compte bien occuper la scène médiatique autour du marché des smartphones. La firme chinoise vient en effet d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux smartphones en Europe : le Realme 9 Pro et le Realme 9 Pro+. Via les réseaux sociaux, la marque a ainsi précisé qu’un évènement de présentation aura lieu d’ici quelques jours, le 16 février 2022 plus précisément.

Les Realme 9 Pro arrivent en France

En janvier 2022, Realme est venu dévoiler son premier smartphone haut de gamme : le GT 2 Pro. L’heure est désormais à deux nouveaux modèles : le Realme 9 Pro et le Realme 9 Pro+. La firme chinoise vient en effet de commencer à teaser cette gamme pour le marché européen. Sur son compte Twitter officiel, elle a d’ailleurs précisé qu’un évènement de lancement se tiendrait le 16 février prochain.

Le nouveau capteur OIS IMX766 améliore la sensibilité à la lumière, les performances nocturnes et la capture des couleurs pour des prises de vues magiques, à chaque fois ! 💫#CapturetheLight #realme9ProSeries pic.twitter.com/JjyrbiuI2V — realme France (@realme_France) February 3, 2022

Dans cette publication, Realme annonce de vive voix que le 9 Pro+ disposera d’un « module de caméra de pointe« . Dans les détails, la marque précise la présence du capteur OIS IMX766 de 50 Mpx, permettant d’améliorer « la sensibilité à la lumière, les performances nocturnes et la capture des couleurs » afin de réaliser « des prises de vues magiques, à chaque fois« . Vous l’aurez donc compris, la partie photo sera un élément important de cette gamme.

À noter, les Realme 9 Pro disposeraient d’un autre atout supplémentaire de taille afin de conquérir le grand public : un dos pouvant passer du bleu au rouge. La technologie du constructeur permettrait de faire cette transition « en cinq secondes sous la lumière du soleil ou les rayons ultraviolets ». Nommé Light Shift, ce nouveau design évoluant en fonction de la lumière est le fruit de 200 essais « scientifiquement réalisés« , explique Realme dans un communiqué dédié.

En plus de cela, Realme a déclaré que les Realme 9 Pro et 9 Pro+ seraient particulièrement fins avec une épaisseur de 7,99 mm et légers avec un poids de 182 grammes.