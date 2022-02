YouTube : refonte de l’interface vidéo sur iOS et Android

Les applications de Google connaissent régulièrement de petits changements au niveau des fonctionnalités. Alors que le mode Picture-in-Picture (PiP) prend du temps à arriver sur iOS, YouTube vient de profiter d’un changement notable : une nouvelle interface vidéo afin de profiter de ses contenus préférés en plein écran. Cette dernière permet notamment de rapidement accéder aux différents boutons essentiels de la plateforme : Like, Dislike, Partage, Commentaires…

Nouvelle interface vidéo pour YouTube

Alors qu’un nouveau bouton pour continuer à se divertir ainsi que la fin des Dislikes ont rythmé les derniers mois de l’année 2021, YouTube est de retour avec un gros changement de taille : son interface vidéo. En effet, le mode plein écran vient entièrement d’être redesigné afin de gagner en simplicité et en praticité. Cette refonte est en cours de déploiement sur les applications pour smartphones et tablettes tournant sous Android et iOS.

En clair, la plateforme affiche désormais cinq boutons en bas d’une vidéo lorsque vous la visionnez de cette façon : le traditionnel like et son compagnon le dislike, le volet des commentaires (adaptant automatiquement la taille de la vidéo afin de vous permettre de rester en plein écran et lire les commentaires en même temps), l’ajout à une playlist ainsi que le partage. Concernant le bouton d’ajout d’une playlist, un appui long dessus permet de choisir précisément la playlist dans laquelle vous souhaitez l’envoyer.

Outre ces nouveaux boutons plus facilement accessibles en plein écran, YouTube a ajouté tout en bas à droite un nouvel encart nommé « Plus de vidéos ». Vous l’aurez compris, il permet d’afficher l’ensemble des vidéos suggérées afin de vous occuper après avoir consommé votre contenu en cours.

Via ces changements, YouTube tend ainsi à offrir une expérience complète lorsque vous êtes en plein écran. L’accès à la page d’accueil, les abonnements ainsi que la barre de recherche reste cependant toujours impossible via ce mode d’affichage.