YouTube n’affiche plus le nombre de dislikes des vidéos

YouTube vient de changer la façon dont les dislikes sont affichés. La plateforme vient en effet de supprimer le compteur permettant de connaitre le nombre de « Je n’aime pas » sous les vidéos. Tout du moins, la donnée n’est plus affichée publiquement aux utilisateurs, mais simplement à la créatrice ou au créateur de contenu.

La fin du compteur de dislikes pour lutter contre le harcèlement

Durant le mois de mars 2021, YouTube évoquait la possibilité de supprimer les compteurs de « Je n’aime pas », alias les dislikes. Quelques mois plus tard et après plusieurs expérimentations, la plateforme vidéo de Google a finalement sauter le pas. Dans un communiqué, la firme de Mountain View précise : « Nous rendons privé le décompte des « Je n’aime pas » sur YouTube, mais le bouton ne disparaît pas pour autant. Ce changement sera progressivement mis en place dès aujourd’hui ».

Pour expliquer cette décision, YouTube souligne que la mesure a pour objectif de limiter le harcèlement via des campagnes de dénigrement massif opérées auprès de certains créateurs de contenu. D’après les constats des équipes de la plateforme, la mise en place du masquage du compteur de dislikes a permis de rendre moins fréquente les « attaques de désapprobation ». La plateforme explique d’ailleurs que l’objectif de ce changement est de « mieux protéger nos créateurs du harcèlement en décourageant les utilisateurs de cliquer sur ce bouton uniquement pour faire grimper le nombre de « Je n’aime pas » ».

Cependant, si le compteur est masqué pour les utilisateurs lambdas, les créatrices et créateurs de contenu pourront toujours voir le nombre de dislikes dans YouTube Studio. YouTube termine en déclarant : « Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux où les créateurs ont la possibilité de réussir et se sentent en sécurité pour s’exprimer. Les spectateurs peuvent toujours désapprouver les vidéos pour affiner leurs recommandations et partager en privé leurs commentaires avec les créateurs ».

