YouTube ajoute un bouton pour continuer à vous divertir

Si vous êtes un gros consommateur de vidéos sur YouTube, il vous est surement déjà arrivé de tomber en panne de contenu à regarder. Google ne souhaite cependant pas vous voir partir de sa plateforme. Outre la section des tendances ou encore les Shorts, la firme de Mountain View vient ainsi d’ajouter un nouveau moyen de vous divertir : un bouton « Nouveautés ».

Rester encore plus longtemps sur YouTube

Il arrive souvent d’être en panne d’inspiration lorsqu’on souhaite se poser et regarder du contenu vidéo. Pour pallier à cette problématique, Netflix a notamment introduit la fonction « Lancer un titre » afin de proposer facilement à ses abonnées de commencer un film, une série ou un documentaire qui pourraient les intéresser. Google semble s’en être inspiré afin de proposer un tout nouveau bouton sur YouTube nommé « Nouveautés » ( « New to you » pour les anglophones).

Pour faire simple, il suffit de faire défiler les catégories de vidéos suggérés en dessous du champ de recherche de YouTube pour en profiter sur PC, smartphone ou tablette. En arrivant tout au bout, on découvre le bouton susmentionné. En appuyant sur le mot Nouveautés, reconnaissable notamment par un encadré coloré, YouTube affichera alors des suggestions de vidéos basées sur vos différents intérêts.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, la firme américaine explique notamment vouloir proposer de « nouveaux créateurs et contenus après avoir rattrapé vos recommandations », « garder de la fraîcheur » et « aider les créateurs à se connecter à de nouveaux publics ». L’objectif de ce bouton est ainsi de vous garder plus longtemps sur YouTube avec de nouvelles vidéos pouvant vous correspondre.

À noter, le bouton peut directement s’afficher sur la page d’accueil entre les différentes vidéos recommandées (voir image ci-dessous).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : YouTube lance une option pour télécharger des vidéos sur sa version web !