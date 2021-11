Windows 11 : une nouvelle mise à jour augmente les performances et corrige plusieurs bugs

Microsoft continue de corriger les problèmes liés au lancement de son nouveau système d’exploitation Windows 11. Via la mise à jour KB5007215, la firme de Redmond vient en effet de relever les performances des PC avec un processeur AMD Ryzen, mais aussi corriger plusieurs bugs (Game Bar, écran de verrouillage, audio, BitLocker…).

La mise à jour KB5007215 de Windows 11 en détail

Cela fait maintenant plus d’un mois que la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft est sortie : Windows 11. Sans grande surprise, plusieurs bugs ont été découverts.

Avec la nouvelle mise à jour KB5007215 de Windows 11, la firme américaine vient cependant d’annoncer la correction de plusieurs problèmes. Le plus important concernait la forte baisse de performances des ordinateurs disposant d’un processeur AMD Ryzen. Cela pouvait notamment induire une réduction de 3 à 4 % des performances pour les applications et jusqu’à 10 à 15 % pour certains jeux. Face à cette situation, Microsoft avait déjà déployé un correctif fin octobre. La nouvelle mise à jour vient finalement résoudre en profondeur ce problème.

Outre cette modification majeure, la version KB5007215 de Windows 11 vient aussi résoudre plusieurs bugs. Microsoft souligne ainsi avoir résout les ralentissements rencontrés lors de la recherche de contenu via l’Explorateur de fichiers. Un bug faisant échouer les recherches effectuées via l’outil de recherche Windows et de l’Explorateur de fichier a aussi été corrigé.

Voici les autres modifications apportées par cette mise à jour de Windows 11 :

Corrige un problème qui pouvait entraîner des problèmes d’enregistrement de la Xbox Game Bar ;

Corrige un problème qui entraînait une distorsion de l’audio ;

Corrige les fuites de mémoire causées par le processus lsass.exe ;

Corrige les erreurs BitLocker sur les machines virtuelles ;

Corrige un bug qui empêche les applications Office de fonctionner sur certaines machines ;

Microsoft a apporté des ajustements aux couleurs du thème de contraste et les hyperliens sont désormais plus distincts lorsque vous les survolez ;

Corrige un problème pouvant entraîner un écran de verrouillage noir lorsque vous configurez un diaporama.

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans les Paramètres de Windows et accéder à la section Windows Update. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher des mises à jour et télécharger le patch KB5007215. Pour finir, il faudra redémarrer votre ordinateur pour finaliser l’installation de la mise à jour de Windows 11.

