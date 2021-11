Windows 11 SE : une version allégée du système d’exploitation de Microsoft pour le milieu scolaire

Mardi soir, Microsoft est venu présenter une toute nouvelle version de son système d’exploitation : Windows 11 SE. Avec cette mouture, la firme de Redmond s’attaque directement à Chrome OS de Google en proposant une version optimisée pour le milieu scolaire permettant de favoriser la concentration des élèves en cours. Cette dernière est d’ailleurs destinée à des ordinateurs portables bon marché afin de conquérir rapidement le grand public.

Chrome OS a du souci à se faire avec l’arrivée de Windows 11 SE

Alors que Windows 11 vient d’être lancé début octobre, Microsoft est déjà de retour avec une déclinaison de son nouveaux système d’exploitation : Windows 11 SE. À destination du milieu scolaire, cette nouvelle version allégée est optimisée pour les ordinateurs portables bon marché, généralement achetés par les écoles ainsi que les universités pour leurs élèves, soit exactement la même cible que les ordinateurs tournant sous Chrome OS, les Chromebook.

Pour ouvrir la voie à cette nouvelle génération de système d’exploitation, Microsoft a présenté un ordinateur très abordable (249,99 $) : le Surface Laptop SE. À l’avenir, d’autres constructeurs d’ordinateurs devraient naturellement proposer des produits embarquant Windows 11 SE avec une tarification très intéressante. Mais qu’est-ce qui change réellement avec cette nouvelle version de Windows ?

Outre l’interface de Windows 11, on apprend tout d’abord que Windows 11 SE est optimisé pour les services cloud de Microsoft, la suite bureautique Office (Word, Excel, PowerPoint…) ou encore le navigateur Edge. Paige Johnson, responsable du marketing éducatif de Microsoft, précise tout de même que « Windows 11 SE prend également en charge les applications tierces, y compris Zoom et Chrome, car nous voulons donner aux écoles le choix d’utiliser ce qui leur convient le mieux ».

Des changements mineurs sont ensuite à noter par rapport à Windows 11. Tout d’abord, toutes les applications se lancent automatiquement en plein écran et le mode multifenêtre n’est limité qu’à deux applications (une à gauche et une à droite de l’écran). La section Widgets n’est ensuite plus de la partie afin de ne pas distraire les élèves. Edge est ensuite configuré pour pouvoir utiliser les extensions du navigateur Chrome. Pour finir, tous les documents seront automatiquement sauvegardés dans le cloud sur OneDrive.