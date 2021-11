iPhone 13 : Apple facilite finalement la réparation des écrans

Apple semble vouloir s’éviter une récente polémique autour de la réparation de ses iPhone 13. La semaine dernière, il a en effet été démontré que le changement d’écran par des réparateurs tiers bloquait l’utilisation du système de reconnaissance faciale de ces appareils : Face ID. La firme à la pomme a ainsi annoncé l’arrivée d’une mise à jour logicielle permettant à ces réparateurs de changer l’écran sans mettre en péril cette fonctionnalité clé des iPhone.

Faire changer l’écran d’un iPhone 13 ne va plus tuer Face ID

iFixit semblerait avoir réussi à faire changer la politique de réparation d’Apple. La semaine dernière, le site spécialisé dans le changement de pièces d’appareils électroniques est venu notifier un problème autour du changement de l’écran de l’iPhone 13. En effet, une nouvelle puce viendrait automatiquement désactiver Face ID lorsque l’écran n’est pas changé en Apple Store ou par un réparateur agréé.

Cela est notamment dû au transfert de cette dernière d’un écran à l’autre. Cette manipulation nécessite des outils spécifiques uniquement détenus par ces réparateurs agréés et permettant de synchroniser le nouvel écran avec la puce dédié au contrôle de l’écran. De ce fait, le site soulignait que le changement d’écran des iPhone 13 n’était plus possible pour de nombreux réparateurs tiers.

Apple vient finalement de rétropédaler concernant ce bridage de Face ID lors d’un changement d’écran d’iPhone 13 par des réparateurs tiers. La firme a expliqué auprès de The Verge qu’une mise à jour logicielle allait prochainement être déployée. Le média américain explique ainsi que cette dernière « ne vous oblige plus à transférer le microcontrôleur pour que Face ID continue de fonctionner après un changement d’écran ». Cette nouvelle vient ainsi rassurer de nombreux indépendants étant donné que le changement d’écran est une des réparations les plus courantes sur les iPhone.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 13 : des stocks faibles jusqu’en février 2022 !