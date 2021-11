iPhone 13 : plus de Face ID en cas de réparation de l’écran… sauf chez Apple ou un réparateur agréé

Changer un écran d’iPhone ne va désormais plus être aussi facile. Apple a en effet ajouté une puce de sécurité sur ses iPhone 13, contraignant ses clients à effectuer une réparation de l’écran en Apple Store ou chez un réparateur agréé. Si la dalle est changée par un technicien non agréé, Face ID ne serait plus fonctionnel.

Les iPhone 13 moins facilement réparables à cause d’une puce

Cela fait déjà plusieurs années qu’Apple refuse que ses smartphones soient réparés par des réparateurs tiers. La firme à la pomme souhaite en effet que les iPhone passent directement par les Apple Store ou des boutiques de réparations agréées. Elle est même allée jusqu’à refuser les réparations de téléphones disposant d’une batterie changer par un technicien non certifié.

Désormais, Apple a mis en place des restrictions logicielles sur les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max lorsqu’un écran est changé par un réparateur tiers. En effet, si l’écran de ces appareils n’est pas changé en Apple Store ou par un réparateur agréé, alors les iPhone 13 afficheront la mention : « Impossible d’activer Face ID sur cet iPhone« . Sur les autres iPhone, aucune notification ne sera envoyée, mais Face ID sera tout de même bloqué.

Le site iFixit explique concernant les iPhone 13 que ce briquage de Face ID est dû à une nouvelle puce de sécurité placée sous l’écran. Permettant de jumeler l’écran avec les derniers iPhone, seuls les réparateurs agréés par Apple peuvent activer le composant et enregistrer la réparation dans la base de données d’Apple. Ainsi, le numéro de série de l’écran tactile et de l’iPhone 13 doivent se synchroniser afin de faire fonctionner Face ID.

D’après iFixit, seule une minorité de boutiques de réparations non agréées est parvenue à contourner le nouveau dispositif mis en place par Apple. Pour cela, les réparateurs ont dû transférer la puce de l’ancien écran vers le nouveau. Cela prend cependant une trentaine de minutes pour un technicien expérimenté.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple utilise des composants d’iPad pour produire plus d’iPhone 13 !