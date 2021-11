Apple One Premium est disponible en France à 28,95 € par mois

Les nouveaux services Apple arrivent peu à peu dans le monde entier. On pense par exemple à la récente arrivée d’Apple Fitness+ en France presque un an après son lancement aux États-Unis. En rendant disponible ce service de sport, la firme à la pomme est aussi venue ajouter un nouvel abonnement à 28,95 € : Apple One Premium. Grâce à ce dernier, les utilisateurs pourront profiter de tous les services d’Apple dans un seul et même abonnement à prix avantageux.

Un abonnement à prix attractif pour tous les services Apple

En novembre 2020, Apple lançait Apple One. En France, les consommateurs pouvaient ainsi souscrire à deux formules d’abonnements regroupant plus ou moins de services de la firme à la pomme : un abonnement individuel à 14,95 euros par mois et un abonnement famille à partager avec cinq autres utilisateurs à 19,95 euros par mois. La première formule permettait de profiter d’Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. La seconde offrait les mêmes avantages, mais avec 200 Go de stockage iCloud.

De leur côté, les États-Unis avaient droit à une autre formule comprenant des services exclusifs : Apple Fitness+ et Apple News. Maintenant que le service de sport d’Apple est disponible en France, l’entreprise de Cupertino a ainsi décidé d’introduire une nouvelle formule d’abonnement : Apple One Premium. Pour 28,95 euros par mois, elle permet ainsi de profiter d’Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 2 To de stockage iCloud ainsi qu’Apple Fitness+.

Pour accéder à ce nouvel abonnement Apple One Premium, rendez-vous sur l’onglet Abonnement des réglages d’iCloud ou sur votre profil dans l’App Store. Il est aussi possible de cliquer directement sur le lien suivant pour y être redirigé.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Apple s’apprête à ajouter des écrans OLED sur les iPad et MacBook !