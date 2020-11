Apple One, les avantages d’un abonnement !

Publicité

Annoncé par Apple ces dernières semaines, Apple One est un produit regroupant le meilleur des services Apple dans un tarif mensualisé et réduit. Avec Apple One vous pouvez notamment profiter d’Apple Music, Apple Arcade ou iCloud dans un abonnement ou tout est regroupé.

Apple One, un seul abonnement pour tous les services

Avec un abonnement sans engagement à tarif réduit, Apple s’inspire notamment de ses concurrents directs en proposant ce service.

Au total, deux formules sont proposées :

La formule Apple One Individuel proposée au prix au 14,95 € par mois et comprenant Apple Music , Apple TV+ , Apple Arcade et 50 Go de stockage sur votre compte iCloud . Il est bon de noter qu’avec cette formule, seul Apple Arcade et Apple TV+ sont compatible avec le partage familial.

proposée au prix au par mois et comprenant , , et de sur votre compte . Il est bon de noter qu’avec cette formule, seul Apple Arcade et Apple TV+ sont compatible avec le partage familial. La formule Apple One Famille quand à elle est proposée au prix de 19,95 € par mois avec les mêmes services que ceux proposés dans l’abonnement individuels mais avec 200 Go de stockage iCloud et un partage familial jusqu’à 6 personnes.

Si toutefois l’espace de stockage de 50 Go ou de 200 Go ne serait pas suffisant pour vos usages au quotidien, savez qu’il vous sera possible de cumuler les abonnements Apple One avec les abonnements de stockage iCloud. Par exemple, en souscrivant au pack Apple One Individuel et un abonnement iCloud de 50 Go. Vous arrivez au total à 100 Go de stockage en ajoutant le second abonnement à 0.99 € par mois.

Publicité

Essai gratuit pour découvrir de nouveaux services

Un essai gratuit d’un mois du service Apple One est proposé. Vous pouvez l’activer dans les réglages de votre iPhone en vous rendant dans : App Store > Compte > Abonnements ou Réglages > Compte.

Notez toutefois que pour le moment, le déploiement du service n’est pas total. Si il n’est pas visible sur votre appareil, ce service vous sera proposé très rapidement, notamment avec l’arrivée des nouveaux iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max.

Et vous, que pensez-vous de Apple One ? Vous avez craqué pour quel abonnement ? Donnez nous votre avis dans les commentaires.