Apple annonce 4 nouveaux iPhone 12, et un HomePod

Ce mardi 13 octobre à 19h heure française Apple à tenue sa keynote la plus attendue de l’année. Avec la présentation de pas moins de 4 nouveaux iPhone 12, d’un système de charge aimanté et d’une nouvelle enceinte.

Le HomePod mini

Cette petite enceinte ronde à pour but de venir concurrencer les différentes enceintes connectées de Google ou d’Amazon. Contrairement au enceinte concurrentes elle embarquera une puce S5 lui permettant d’analyser l’acoustique de la pièce afin de s’y adapter. Elle sera compatible avec Amazon musique, TunIn mais pas de Spotify.

Elle sera disponible en précommande le 6 novembre et disponible le 16 en noir ou en blanc pour 99€.

La 5G

Cette année tous les nouveaux iPhones seront équipé de la 5G. Certes la France n’est pas encore totalement prête cependant le reste du monde est déjà bien avancé.

Le design

Cette année le design des 4 appareils à été revus il reprend celui de l’iPad Pro et de l’iPad Air avec des bords nets et droits.

L’iPhone 12 et 12 mini

Commençons par les différences entres les 2 iPhones … Il n’y en n’auras qu’une seule: l’écran. En effet celui du 12 fait 6.1″ et le 12 mini 5.4″. La résolution est donc aussi différentes 2532×1170 pixels contre 2340×1080 pixels pour le mini. Les deux écrans sont OLED.



A côté de ça les fiches techniques sont loin d’être en restes. Avec le dernier processeur A14 la puissance est largement au rendez-vous. Au niveau de la photo ils embarquent un module photo avec un double objectif. Tout deux de 12Mpx. L’ultra grand-angle aura une ouverture de 2,4 avec un champ de vision de 120° et le grand-angle auras quant à lui une ouverture de 1,6.

Ils seront disponible en 5 colories: blanc, noir, bleu, vert et le fameux « product red ». Le mini commencera à 809€ et l’iPhone 12 à 909€. L’iPhone 12 seras en précommande le 16 octobre alors que pour le mini il faudra attendre le 6 novembre.

L’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

Tout comme pour les 2 plus petits modèles la seule différence sera ici l’écran le Pro embarquera un écran 6.1″ de 2532×1170 pixels tandis que celui du Pro Max sera de 6.7″ de 2778×1284 pixels.

La fiche technique reste très proche des deux modèles entrée de gamme 2 modules photos viennent juste ce greffer en plus. Le premier est le plus révolutionnaire Apple vient d’intégrer son capteur LIDAR de l’Ipad Pro 2020. Un capteur permettant de scanner des pièces en 3D pour de la réalité augmentée. Et un zoom optique avec une ouverture de 2.

MagSafe

Le retour de ce système équipant précédemment les Mac. Permet au 4 iPhone de connecter différents accessoires grâce à un système d’aimant tel que des chargeurs sans fils ou des coques d’iPhone.

