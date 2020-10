Votre HomePod peut enfin devenir le haut parleur de l’Apple TV

Publicité

Les utilisateurs d’Apple essayent depuis très longtemps d’utiliser leur HomePod comme sortie audio principale de leur Apple TV. Une frustration d’autant plus compréhensible que d’habitude, l’Apple TV avait une fâcheuse tendance à oublier les réglages précédemment choisis.

Désormais, avec une prochaine mise à jour de tvOS, il sera possible de choisir une sortie audio par défaut, plus de détails ci-dessous.

Votre HomePod se transforme en sortie audio de votre Apple TV !

A partir de la dernière version bêta de tvOS publiée aujourd’hui, vous pouvez désormais sélectionner une sortie de haut-parleur par défaut via l’application Home.

Cela signifie concrètement que vous pourrez définitivement sélectionner la sortie par défaut de votre Homepod comme sortie audio principale de votre Apple TV.

Cette fonctionnalité devrait être proposée lors de la sortie de tvOS 14.2 et d’iOS 14.2 qui devraient être disponible d’ici quelques semaines

HomePod mini, la nouvelle mini enceinte connectée made in Apple

Lors de la dernière keynote qui s’est tenue ce mardi 13 octobre, Apple en a profité pour annoncer une nouvelle version de son HomePod. Le HomePod Mini. Concurrent direct du Google Home Mini, il se distingue par un design minimaliste en 2 couleurs distinctes, blanc et noir.

En couplant plusieurs HomePod au sein de votre domicile, vous disposerez d’un système audio connecté dans toute votre maison. Il vous sera par exemple possible d’utiliser Siri pour lui demander de jouer un morceau dans le salon puis un différent dans votre chambre. Ou encore modifier l’éclairage de votre maison si vous êtes équipés de lampes connectées.

Nouveauté également avec les Annonces Interphone. Il vous sera possible de diffuser des messages depuis votre véhicule et Carplay directement chez vou. On encore prévenir vos enfants pour le repas si ils se trouvent dans une pièce différente elle aussi équipée d’un HomePod. Tout cela possible avec un iPhone, une Apple Watch, Carplay, vos AirPods, etc …

Pour plus d’informations concernant ce nouvel HomePod Mini, rendez-vous sur notre article qui parle de ce sujet plus en détails.