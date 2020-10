Publicité

Vous aviez lu notre test de Ghost of Tsushima sorti le 17 juillet 2020 sur PS4. Pour rappel, le jeu de Sucker Punch propose de suivre les aventures de Jin Sakai, samouraï de l’île de Tsushima. Ce dernier fera tout pour repousser l’invasion mongole. C’est maintenant au tour du multijoueur de pointer son nez par le biais d’une mise à jour 1.1. Elle sera disponible dès le 16 octobre.

Ce DLC gratuit s’articulera autour de la coopération. « Ghost of Tsushima: Legends propose des missions d’histoire pour 2 joueurs, des missions de survie pour 4 joueurs, sans oublier des raids qui seront ajoutés dans les semaines qui suivront le lancement« .

Des missions de survie

Dans ce mode, quatre joueurs pourront s’allier en ligne afin de survivre le plus longtemps possible face à des vagues d’ennemis. Chacun devra choisir une classe, parmi lesquelles on retrouvera le samouraï, le chasseur, le ronin ou encore l’assassin. Pour participer, il sera nécessaire d’être abonné au service PlayStation Plus.

Vous choisirez quelle classe débloquer en premier. Les autres suivront au fur et à mesure de votre progression en ligne.

Samouraï : en mesure de prendre beaucoup de dégâts et mène les combats de front.

Chasseur : expert des projectiles, il peut mener les combats à bonne distance et utiliser des flèches explosives pour gérer des groupes d’ennemis

Ronin : le soigneur du groupe peut réanimer des alliés tombés au combat et invoquer un esprit de chien pour l’aider

Assassin : en mesure de se téléporter sur le champ de bataille et d’infliger un maximum de dégâts aux ennemis.

Ghost of Tsushima : New game plus

Avec l’arrivée du New Game +, c’est la possibilité de refaire la quête principale en conservant tout l’attirail, les techniques et les éléments récupérés lors d’une première excursion. Le tout sans avoir à recommencer de zéro. Toutefois, la difficulté est annoncée comme plus corsée, mais ajustable. Également, un nouveau cheval sera de la partie ainsi que de nouveaux charmes et des améliorations inédites pour les armes et les armures.

