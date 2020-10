Corsair dévoile sa nouvelle génération de périphériques hauts de gamme

Publicité

En ce début d’octobre 2020, le fameux constructeur Corsair nous a révélé ses nouveaux périphériques dédiés aux jeux vidéos. Un nouveau clavier et une souris sans fil viennent s’ajouter au riche catalogue de la marque. La devise de cette cuvée est « Tout est dans les détails. Ni compromis, ni limites. », ce qui laisse présager des appareils extrêmement qualitatifs et de haute précision. Découvrons donc ensemble ces nouveautés.

Corsair K100 RGB

Design

Dans la gamme des claviers haut de gamme de Corsair, vous connaissez sûrement le K60, le K70 et ses dérivations ainsi le K95 dans sa version Platinum. Désormais, le K100 est de la partie et embarque le meilleur du savoir-faire de Corsair. Son châssis en aluminium brossé de couleur sombre promet une grande durabilité et solidité. Bien évidemment, le RGB est plus flamboyant que jamais : des bandeaux de LEDs sur tout le pourtour du châssis éclaireront harmonieusement le bureau sur lequel le clavier repose. Un repose-poignet est inclus : il s’agit sans doute là du plus confortable que la marque ait produit. Celui-ci est en similicuir rembourré et semble moelleux.





Le RGB poussé à l’extrême

La personnalisation est poussée à son maximum : le logiciel Corsair iCue permet toujours de contrôler le rétroéclairage et les macros, mais une extension physique du logiciel est présente sur le clavier. Une large molette crantée sur la hauteur gauche du clavier permet de personnaliser encore plus rapidement ses périphériques. Également reprogrammable pour être utilisée comme macro, elle pilote aussi les six touches de fonctions sur la tranche gauche. Ce jeu de touches supplémentaires est compatible El Gato StreamDeck pour interagir en un clic avec votre stream, votre jeu ou vos applications. Sa mémoire embarquée de 8Mo permet de stocker jusqu’à profils d’éclairage pour ne pas perdre vos paramètres, peut importe l’ordinateur auquel il est branché.





Mécanique

Ce clavier Corsair K100 propose deux technologies de switchs mécaniques. On a alors le choix entre les bien connus switchs Cherry MX Speed Silver ou les nouveaux interrupteurs Corsair OPX optiques-mécaniques. Ceux-ci sont encore plus optimisés pour la vitesse de réaction, avec leur longueur d’activation de 1mm seulement. Une nouveauté fait son apparition : la technologie d’hypertraitement CORSAIR AXON permet de capter l’actionnement des touches 4000 fois par seconde, soit 4 fois plus rapidement que la majorité de la concurrence.

Il semble que Corsair ait frappé fort avec ce clavier. Le K100 veut être la nouvelle référence ultime des claviers gaming. Il est disponible au prix de 250€ sur la boutique officielle et le sera bientôt chez les revendeurs agréés.

Souris sans fil Katar Pro Wireless

Adieu aux câbles

En termes de périphériques sans fil, Corsair n’en est pas à son coup d’essai. Les souris wireless que l’on connait sont bien différentes. La Harpoon est la plus accessible et la Dark Core Pro RGB est la plus perfectionnée de la gamme. La nouvelle Katar est destinée à être la plus légère, et sans-fil. Son poids est de seulement 96 grammes. Son design est assez proche de la Harpoon, mais plus performante. La technologie sans fil Slipstream permet une latence inférieure à 1 ms, donc indécelable. Avec une seule pile AA, elle atteint 135 heures d’autonomie en une seule charge.





La Katar pro Wireless embarque un capteur optique de 10 000 DPI, pour convenir aux besoins de tous les types de jeux rythmés. Toutes les touches sont reprogrammables et compatibles avec le logiciel pilote iCue.

La nouvelle souris de Corsair est désormais disponible sur la boutique officielle et le sera bientôt dans les boutiques partenaires, à un tarif recommandé de 49,99€, soit un prix assez abordable.

Ces nouveaux périphériques renouvellent la gamme de périphériques de la marque pour l’année 2021. De nombreux autres produits pourront venir agrandir cette famille et sont tous disponibles ici.

N’hésitez pas à nous poser vos questions à propos des nouveaux produits en commentaire !