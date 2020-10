Thomson at home : L’écosystème connecté

Publicité

Avidsen, l’entreprise française qui développe et commercialise des systèmes électroniques connectés pour l’habitat fait évoluer son écosystème de chauffage connecté Thomson At home grâce à de nouvelles solutions Wifi, faciles à installer et intuitives !

Nouveaux produits

Les nouvelles solutions proposées par le fabricant français sont les thermostats connectés pour radiateurs électriques et chaudières et la vanne thermostatique connectée.

Ces nouveaux venus, qui donnent toujours plus d’intelligence au domicile, permettent un contrôle poussé du système de chauffage. Les utilisateurs régulent précisément la température, en pilotant et en programmant l’écosystème depuis leur smartphone. Ces équipements viennent compléter la gamme chauffage de Thomson At Home afin de faciliter toujours plus la vie des utilisateurs et leur permettre de contrôler leur consommation. À titre de comparaison, un système de chauffage connecté permet de réaliser jusqu’à 30% d’économies d’énergie par rapport à un système dit « classique ». L’ensemble des solutions domotiques At Home Thomson sont pilotables à l’aide d’une application unique baptisée du même nom, à savoir At home.

Thomson – Vue d’ensemble

Celles-ci sont également compatibles avec la commande vocale Amazon Echo et Google Assistant. Aussi, même en cas de perte de connexion WiFi, elles sont pensées pour ne jamais cesser de communiquer entre elles et, ainsi, continuer leur travail de régulation. La société avidsen favorise également le made in France. C’est donc 80% de la gamme de chauffage connecté Thomson At Home qui est fabriquée sur le territoire. L’intégralité des données échangées entre la gamme At Home et le cloud utilisé est cryptée avec le protocole SSL.

Publicité

La vanne thermostatique connectée CALI – T

La vanne thermostatique Thomson se connecte sur les radiateurs à eau chaude et permet de réguler la température de la pièce. Grâce à sa régulation électronique, elle maintient une température stable pouvant varier de 0,5 degrés au maximum. Sans fil, elle s’adapte à toutes les maisons et appartements et convient pour le neuf comme pour l’ancien.

Thomson – Vanne thermostatique

Grâce à la programmation horaire depuis l’application Thomson At Home, il est possible de mettre en place des routines de chauffage. Les routines de chauffage permettront de définir la température de chaque pièce en fonction des moments de la journée. Enfin, 30 vannes thermostatiques peuvent être synchronisées sur le même pont de connexion.

Thermostats connectés CALI – B et CALI – ON

Les thermostats connectés Thomson At Home offrent la possibilité de réguler son système de chauffage (électrique, gaz, pompe à chaleur non réversible) à sa guise. Ils permettent de mesurer le taux d’humidité et de réguler la température, ceci afin de bénéficier d’un confort thermique permanent dans l’habitat.

Thomson – Thermostat

En ce qui concerne le thermostat pour radiateur électrique Cali-On, un espace totalement dédié sur l’application indique sa consommation d’énergie en temps réel et permet ainsi de maîtriser son budget. Ce dernier est également éligible au « coup de pouce thermostat » mis en place par l’État.

Prix

Voici les différents prix suivants les produits :

Vanne thermostatique seule : 59,90 € TTC (Disponibles à partir de mi – octobre)

Kit de deux vannes thermostatiques + un pont de connexion : 159,90€ TTC (Disponibles à partir de mi – octobre)

Thermostat Cali-B – pour les chaudière et PAC non réversibles : 129,90 € TTC

Thermostat Cali-On – pour les radiateurs électriques éligible au « coup de pouce thermostat » : 179,90 € TTC

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du constructeur juste ici .