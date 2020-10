Ami par Citroën – La citadine électrique du jeune

Publicité

On avait découvert la Citroën Ami l’année dernière lors de la présentation au public et l’annonce du partenariat avec la FNAC. Mais nous n’avions jamais pu mettre les pieds dans une Citroën Ami fonctionnelle. Cette voiture sortie tout droit d’un imaginaire lointain et futuriste fait parler les foules et couler de l’encre. Une voiture sans permis dès 14€, électrique, deux places, sans coffre, entièrement en plastique, vendue à la FNAC et avec un modèle économique de location inouï en France. Dès 20€ par mois (plus apport) vous pouvez acquérir cette petite voiture, ou plutôt quadricycle à habitacle. Une petite voiture qui fait un grand saut dans le marché très traditionnel de la voiture en France.

La voiture électrique de demain ?

Montez à bord de la voiture électrique de demain capable de se faufiler dans la plus petite des places de parking le tout accessible dès 14 ans ! Une voiture miniature qui offre autant de place que possible dans un espace restreint.

Cette petite Ami veut bouleverser le marché européen avec des caractéristiques promoteurs. Pour une voiture si petite montant jusqu’à 45km/h et accessible dès 14 ans le coût de cette Ami est très important. Car à la différence des concurrents pour un loyer de 20€/ mois avec un apport de 3041€ vous obtenez une petite voiture capable d’une autonomie de 75 km.

Voici les tarifs de AMI

Une grille tarifaire en somme toute simple et assez claire. La voiture reste là même, peu importe les options. Les options sont seulement visuelles et pratiques avec des rangements à l’intérieur. Il est possible de souscrire à l’option à 400€ qui offre rangement et autres accessoires pour l’habitacle à n’importe quel moment.

Un grand espace et un plaisir de conduite

La voiture fait la même taille dedans et dehors. Les parois sont très fines et tout le volume est offert au conducteur et son passager. Un moteur minuscule à l’avant et pas de coffre à l’arrière. Cet espace est en effet dû notamment par l’absence de coffre dans cette petite voiture 2 places. Ce qui nous laisse sans voix d’un point de vue fonctionnelle. La place passager est reculée par rapport au conducteur ce qui laisse un espace immense devant ses pieds. De quoi accueillir un ami de 1m95 et sa valise pleine tout en étant confortable.

De plus, c’est avec un intérieur très épuré où l’absence de boîte à gants, d’accoudoir est remplacée par des options qui peuvent être commandées après l’achat de l’Ami. Une absence d’option totalement assumée pour optimiser le poids et les prix. Pas de clim, pas de rétro central, vitre manuelle, verrouillage manuel de la voiture, pas d’airbag ou de siège passager réglage. La voiture se contente du minimum et met l’accent sur la conduite et l’espace intérieur.

La conduite se retrouve ainsi super fun et agréable. Imaginez une Peugeot 106 de 1990 sans options. Juste le plaisir d’accélérer, de rouler les fenêtres ouvertes et avec une super visibilité, le tout à 46km/h. Pas de quoi faire peur aux jeunes, la voiture ne dépassera les 46 qu’en descente avec du vent de dos. Le jour de l’essai, on a réussi à atteindre la vitesse folle de 47km/h ! Ne craignez, vos enfants ne feront jamais d’excès de vitesse et les risques sont ainsi limités pour tous.

75km d’autonomie et 45km/h, mais que faire de la AMI ?

Ce quadricycle à 4 roues et électrique peut sembler loin de nos modes de consommation. On aime bien partir en week-end avec sa voiture et rouler longtemps. On espère un gros coffre pour ranger ses courses et on favorise les options de confort. Mais pensez à ce lycéen qui va en cours toute l’année avec son petit scooter. Ne serait-il pas plus en sécurité et abrité dans une voiturette ? Cette grand-mère qui refuse d’abandonner sa voiture pour faire ses courses ne serait-elle pas moins un danger dans une AMI limitée en vitesse ? Et cette famille vivant en ville sans véhicule, une voiture ne pourrait-elle pas être pratique pour les courses ou aller chercher un enfant au sport un jour pluvieux et de grève ?

Une voiture aussi atypique peut sembler loin, mais réfléchissez à quels usages vous pourriez avoir d’une telle voiture pour 78€ par mois sans apport. Une recharge sur une prise secteur en 3 heures pour un plein de quelques centimes. La plupart des villes offrent des stationnements gratuits pour les véhicules électriques. Ainsi, essayez seulement un instant d’imaginer cette voiture garée en bas de chez vous, ne l’utiliseriez-vous pas ?

C’est ce que je me suis forcé à imaginer lors de cette prise en main. Et objectivement, l’utilisation est là. Même si contrairement à un scooter on ne va pas éviter les embouteillages, le confort d’une voiture est irremplaçable. Est-ce qu’un brin de folie et un achat pourraient être faits, devenant ainsi le véhicule principal de la rédaction ? À vous de nous dire ce que vous en pensez !