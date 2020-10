Publicité

Asus revient sur le devant de la scène avec son nouveau ZenFone 7 Pro et son capteur photo ludique ! Nous avons testé le ZenFone 7 Pro 8/256Go dans sa version blanche. Avec son équipement haut de gamme, il vient s’ajouter dans la sphère des grands smartphones du moment. Son design unique en son genre, notamment avec son module photo, fait de lui un incontournable. Asus a repris les éléments à succès de la 6ème génération pour les pousser encore plus loin. Voyons cela plus en détail.

ZenFone 7 Pro, un design unique

La Flip Camera, c’est ce qui fait le design unique de ce smartphone. Déjà utilisé pour la génération précédente, Asus a choisi de poursuivre ce design, notamment grâce aux retours positifs des utilisateurs. Bien sûr Asus ne s’est pas contenté de reproduire le module photo, il a évolué et en bien. De plus cela permet d’avoir ni encoche ni poinçon puisque le module photo fait également office de capteur selfie !





Le modèle testé est un coloris blanc. Pour être exact, il n’est pas totalement blanc, car il a des reflets allant du bleu au rose nacré. Plutôt original et c’est du plus bel effet.

Nous retrouvons donc à l’arrière le module photo motorisé et un micro juste en dessous, pas de capteur d’empreinte celui-ci étant situé sur le bouton de déverrouillage.

Publicité

Sur la tranche du bas, nous avons un témoin lumineux de notification (net et visible, précisons-le), un port USB-C, un micro et les deux haut-parleurs. En revanche, pas de prise jack pour les adorateurs du filaire.

Sur la tranche gauche, le tiroir SIM dévoile un emplacement micro SD et 2 emplacements nano SIM. Petite précision de la part d’ASUS, il n’est pas possible de mettre 2 cartes SIM 5G en même temps. Ceci étant dû à une limitation matérielle le ZenFone 7 Pro acceptera toutefois une carte 4G accompagnée d’une carte 5G sans problème.

La tranche droite accueille les classiques contrôles du volume ainsi que le bouton de démarrage. Ce dernier remplit trois fonctions, puisqu’il fait également office de lecteur d’empreinte digitale, mais aussi de touche de raccourci qui est paramétrable.

La tranche du haut comporte un micro. Tous les contours sont en alu, la sensation au toucher est agréable et le dos n’est pas glissant. La disposition des boutons est ergonomique et permet de les manipuler malgré les dimensions du ZenFone 7 pro qui sont de 165,1 x 77,3 x 9,6 mm. Les 230 grammes du smartphone contribuent également à sa bonne prise en main.

Un excellent écran AMOLED de 6,67 pouces

Le ZenFone 7 Pro est donc équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces (définition de 2 400 x 1 080 pixels). C’est donc un écran assez grand dans un format 20:9, les bords noirs sont dans la normalité. Visuellement l’écran est très confortable pour les yeux. De plus, pour protéger les utilisateurs contre la fatigue oculaire, l’écran des ZenFone 7 a obtenu la certification Eye Care Display. La réduction des niveaux de lumière bleue peut atteindre 70%.

Le ZenFone 7 Pro à une fréquence de rafraîchissement de 90Hz et un temps de réponse de 1 ms. Les images sont ainsi ultra fluide et les couleurs fidèles à la réalité. Il est par ailleurs compatible HDR 10+.

La luminosité et le contraste sont également au rendez-vous. De plus il offre beaucoup d’options de paramétrages ce qui permet de l’adapter en fonction des besoins de chacun et ça, c’est toujours un gros plus. Les couleurs sont ainsi fidèles à la réalité.







La Flip Camera, l’atout majeur

Le ZenFone 7 Pro est équipé du module Flip Camera qui comporte :

Publicité

Capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels (f/1,8) avec stabilisation optique ;

Ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

Téléobjectif x3 de 8 mégapixels avec stabilisation optique.

Une configuration classique, mais plutôt efficace. Le module est donc motorisé et en plus il est paramétrable. Trois angles sont réglés par défaut, mais il est possible de les régler à sa convenance et d’enregistrer ces paramètres. À l’écran, cela est représenté par un affichage sur le côté représentant la Flip Camera avec les icônes C1 C2 et C3.









La motorisation donne un gage de qualité, pas de blocage et Asus l’a étudié pour 200 000 cycles soit 100 par jours pendant 5 ans. À noter que Asus a équipé le module d’un capteur gravitationnel ce qui lui permettra de se refermer automatiquement en cas de chute.

Le smartphone se montre donc très bon dans les différents modes photo. Les couleurs sont encore une fois fidèles à la réalité. En faible luminosité, le téléphone va activer de lui-même le mode nuit. Il faudra donc appuyer sur l’icône en forme de Lune pour désactiver cette option. Le temps de pose s’allonge et il faudra donc rester immobile. Toutefois cela mérite la peine d’attendre quelques secondes, car les photos seront réussies.

Photo

Portrait

Macro











Différentes prises de vues

On retrouve la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’à 8K 30fps, mais aussi de la 4K allant jusqu’à 120fps. De plus, le ZenFone 7 Pro propose un stabilisateur optique qui apporte un petit plus non négligeable, que cela soit en photo ou en vidéo. La partie vidéo comporte différents modes dont un ralenti, intervalle de temps et un mode pro vidéo.



Mode suivi du mouvement / Mode vidéo avec réglages manuels

Le mode panorama automatique est toujours de la partie. Cette fonctionnalité permet de réaliser une prise de vue panoramique sans avoir à bouger le téléphone, c’est le module motorisé qui le fait à votre place et le rendu est excellent.

Pour les selfies, le Zenfone 7 Pro est sans doute le meilleur. Pas de capteur de mauvaise qualité puisque c’est la Flip Camera qui fait le travail, et ce, avec la possibilité de zoomer ou bien d’être à l’ultra grand-angle.

Le capteur principal et l’ultra grand-angle font donc parfaitement leur travail, le mode téléobjectif offre des images moins bien détaillées tout en restant largement correctes. Il y a de nombreux paramétrages ce qui permet une utilisation optimale de la photo sur ce smartphone.



Téléobjectif

Audio : puissance et qualité

Le ZenFone 7 Pro n’est donc pas équipé d’un jack 3.5mm. Cela en raison de la place occupée par le processeur Snapdragon 865+ et son modem 5G. Pour ne pas sacrifier la taille de la batterie, Asus a tout simplement décidé de se passer de prise mini-jack et c’est judicieux. À noter qu’il n’y a pas d’adaptateur dans la boîte, mais Asus, offre une paire de Zen Ear pour l’achat d’un Zenfone 7 Pro.

Le smartphone fait preuve d’une belle puissance audio avec un son clair et une bonne restitution. Il n’y a pas de saturation, les haut-parleurs sont très bons et regarder des vidéos sur le smartphone est plaisant.

Des performances au rendez-vous

Le ZenFone 7 Pro est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G de 3,1 GHz, de la mémoire LPDDR5 de 8 Go et de la mémoire ROM Flash UFS 3.1 de 256 Go. Dans l’ensemble les benchmarks sont excellents. Le smartphone assure un fonctionnement fluide et sans pour autant chauffer. Il n’y a rien à redire de ce côté, le Qualcomm Snapdragon 865+ faisant parfaitement son travail sans sourciller.





Tests réalisés avec Geekbench 5

Les jeux récents comme Call of Duty ou Fornite tourneront sans problème même si son grand frère l’Asus ROG phone 3 est lui dédié au gaming.

Interface ZenUI est très fluide et parfaitement maitrisée. Elle est très riche en options, les paramétrages sont nombreux ce qui offre la possibilité de tirer le meilleur de son smartphone.

Une très bonne autonomie avec une gestion de charge personnalisable

Asus n’a pas minimisé l’autonomie en intégrant une batterie de 5000 mA h. Cela permettra de tenir deux jours complets sans problème. La recharge se fait par un bloc 30 watts qui permet de passer de 10 à presque 60 % en 30 minutes. Au total, pour retrouver les 100 % de batterie, il faut compter environ 1h30. À noter que pour une autonomie optimale, il faudra faire attention à l’activation du mode « performances ».

Le système de protection de la batterie inclut plusieurs paramètres personnalisables et programmables. Il y a notamment un mode de chargement lent qui peut être activé la nuit, ou bien encore un mode de chargement intelligent qui permet d’adapter la charge en fonction de plages horaires ou d’un horaire final défini.









Asus ZenFone 7 Pro : Conclusion

Le ZenFone 7 Pro est donc un smartphone original et unique en son genre. L’écran est très bon, il n’y a pas d’encoche ou de poinçon et c’est appréciable. De plus il dispose de performances haut de gamme pour un prix correct. Asus n’a pas pour autant sacrifié l’autonomie, avec sa batterie de 5000 mA h il permettra de tenir deux jours. La qualité du module photo est également au rendez-vous avec un mode selfie irréprochable. L’interface et l’OS ZenUI sont riches en options et en paramètres personnalisés.

C’est donc pour résumer un smartphone complet et polyvalent, taillé pour la photo avec sa Flip Camera.

Asus ZenFone 7 Pro disponible chez Boulanger à 799€

Asus ZenFone 7 Pro 799 € 9.6 Design 9.5/10

















Ecran 10.0/10

















Performances 10.0/10

















Qualité de l'image 9.5/10

















Son 9.0/10

















Autonomie 9.5/10

















Expérience utilisateur 9.5/10

















Points positifs Magnifique Ecran AMOLED

Performances

Flip Camera très pratique

Compatible 5G

Interface riche

Rapport qualité / prix Points négatifs Téléobjectif perfectible

Pas de certification IP68 Acheter sur E-shop Asus