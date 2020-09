ZenFone 7 : Asus présente sa nouvelle gamme de smartphone

La nouvelle génération de smartphone arrive et Asus en fait la présentation. Il s’agit donc de la nouvelle mouture de ZenFone déclinée en deux modèles, le ZenFone 7 et le ZenFone 7 Pro, équipés du module Flip Camera avec triple capteurs.

Points clés

Quatre points clés sont mis en avant par Asus dont le principal, le module Flip Camera, l’atout majeur de ce smartphone.

Flip Camera nouvelle génération avec triple objectif à l’avant et à l’arrière. Module motorisé avec objectif grand angle Sony IMX686 de 64 MP, objectif ultra-grand angle et téléobjectif.

Performances et autonomie d’exception : Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G et batterie de 5 000 mAh avec recharge rapide.

Écran sans bord : écran AMOLED NanoEdge de 6,67’’ avec 90 Hz / Temps de réponse 1 ms et Delta-E < 1 pour des images ultra-fluides et des couleurs ultra-précises.

Expérience utilisateur intuitive : ZenUI 7 propose des fonctionnalités indispensables dans une interface intuitive ; Smart Key optimisée sur le côté de l’appareil pour le déverrouillage et l’application de raccourcis.



















Flip Caméra

Les caméras grand angle et téléobjectif supportent la stabilisation optique des images. Le ZenFone 7 est capable de capturer des vidéos jusqu’en 8K. De plus, il est doté de caractéristiques professionnelles pour les enregistrements vidéos tels que HyperSteady, Wind Filter et Mic Focus.

La prise de vue Quick-Angle permet de positionner le module de trois manières différentes directement depuis l’interface Caméra. Les utilisateurs peuvent définir des positions sur-mesure pour le module en fonction de leur angle de vue préféré. D’autres fonctionnalités qui ont eu du succès sur les générations ZenFone précédentes ont également été ajoutées, voire optimisées. Par exemple, le mode Auto-Panorama peut désormais utiliser un ultra grand angle pour des prises de vue panoramiques. La fonction Motion Tracking 2.0 assure un suivi automatique des sujets en zoomant avec fluidité pour qu’ils restent centrés.

L’accéléromètre (G-Sensor) détecte toute chute du smartphone et rétracte automatiquement le module Flip Camera afin de le protéger.

Un écran AMOLED de 6,67’’ sans bord

L’écran 6,67’’ sans bord offre une expérience visuelle immersive. Il bénéficie de la technologie NanoEdge avec une fréquence de rafraîchissement de 90Hz et un temps de réponse de 1 ms. Les images sont ainsi ultra fluides et les couleurs fidèles à la réalité. Il est par ailleurs compatible HDR 10+. De plus la technologie DC Dimming réduit les effets de scintillements pour un confort visuel optimal en tout temps.

Pour protéger les utilisateurs contre la fatigue oculaire, l’écran des ZenFone 7 a obtenu la certification Eye Care Display. La réduction des niveaux de lumière bleue allant jusqu’à 70% en comparaison avec les écrans LCD de smartphones classiques.

Performances et autonomie d’exception

Le ZenFone 7 Pro est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G de 3,1 GHz, de la mémoire LPDDR5 de 8 Go et de la mémoire ROM Flash UFS 3.1 de 256 Go.

Le ZenFone 7 intègre quant à lui un Qualcomm Snapdragon 865 5G de 2,84 GHz avec une mémoire LPDDR5 jusqu’à 8 Go et une mémoire ROM Flash UFS 3.1 de 128 Go.

Leur batterie de 5000 mAh offre jusqu’à deux jours d’autonomie ininterrompue et supporte la technologie Quick Charge. Par ailleurs le nouveau système de protection de la batterie inclut plusieurs paramètres personnalisables et programmables. Ils permettent de prévenir le déchargement de la batterie pour cause de charge excessive. La batterie dispose d’un mode de chargement lent (« slow charging ») qui peut être activé la nuit au moment où le téléphone est inactif, ou bien encore un mode de chargement intelligent (« smart charging ») qui permet d’adapter la charge en fonction de plages horaires strictes ou bien en fonction d’un horaire final défini. Enfin la capacité de charge peut être réglée à 80%, 90% ou 100%.

En conditions optimales, le chargement du téléphone s’effectue en 34 minutes pour 60%, et en 93 minutes pour 100% grâce à son chargeur 30W.

ZenUI 7

ZenUI est une interface utilisateur optimisée pour mettre à disposition des utilisateurs une palette de fonctionnalités indispensables. Elle comporte davantage de paramètres de personnalisation dont la couleur et la forme des icônes, la police et les animations, sans avoir à se plonger dans les réglages développeurs.

Par ailleurs, la Smart Key a été déplacée sur le côté avec le bouton démarrage et le capteur d’empreintes digitales qui permettent de déverrouiller le smartphone et appliquer facilement des raccourcis. Elle peut être personnalisée pour lancer certaines fonctionnalités telles que l’assistant Google. Les modes 1 appui, 2 appuis et Appui long peuvent être assignés à diverses actions telles que l’ouverture des applications favorites.

Disponibilités et prix

Asus communiquera prochainement les prix et dates de disponibilités.