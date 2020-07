Asus ROG Phone 3 : le Gaming mobile par excellence ou pas

ASUS Republic of Gamers (ROG) a présenté le ROG Phone 3, la dernière génération tant attendue du smartphone gaming le plus puissant au monde.

Des trois générations de ROG Phone qui se sont succédées, celle-ci est la plus puissante grâce à son SoC Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus. Équipé du Qualcomm Snapdragon Elite Gaming™ et aussi d’une connectivité 5G, le ROG Phone 3 impose le respect.

Un écran qui envoi du lourd

L’écran AMOLED de 6,59’’ avec taux de rafraichissement de 144 Hz et temps de réponse de 1 ms, présente un Delta-E inférieur à 1 pour une précision accrue des couleurs.

La latence tactile de tout juste 25 millisecondes engendre une réactivité quasi instantanée. En plus d’être doté d’une profondeur des couleurs de 10-bits, le ROG Phone 3 supporte la technologie HDR10+ qui accentue le réalisme de chaque image.

ROG Phone 3 à une batterie qui en impose

Le design du Asus ROG Phone 3 garde les atouts gaming de ses prédécesseurs. Incluant par exemple le port de chargement latéral et l’imposante batterie de 6000 mAh. Ça lui permet de fonctionner durant 2 jours continus en usage classique.

Conçu pour les joueurs et par les joueurs

Parmi les nouveautés se trouvent les gâchettes AirTrigger 3ème génération qui comportent désormais un capteur de mouvement. Cela en plus des capteurs tactiles ultrasoniques programmables.

Grâce à cette caractéristique, les joueurs prennent davantage le contrôle de l’action. Conçu pour une optimisation avancée des performances, le logiciel X-Mode permet désormais à l’utilisateur de configurer un grand nombre de paramètres système. Mais aussi d’exploiter au maximum la puissance de ce nouveau smartphone gaming.

Entièrement réactualisé, les systèmes de refroidissement Game Cool 3 délivre des performances fluides et ininterrompues pour offrir aux utilisateurs une expérience gaming unique.

Affaire à suivre, mais fort à parier, que ce ROG Phone 3 va faire parler de lui. Le monde du gaming risque bien de se régaler ou pas..