Olly Day & Night : deux lampes qui vous veulent du bien

Olly est une lampe qui permet de mieux vivre. Le concept est simple, la lampe Olly Day remplace la lumière du jour et permet de se sentir en forme pour la journée. Olly Night permet de mieux dormir.

Olly Day : la création portable d’une lumière égale au soleil

Ce concept se substitue à la lumière du soleil, notamment, pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’en obtenir une quantité suffisante pour différentes raisons, comme, la vie en intérieur, et le travail de nuit.

En outre, la saison hivernale est aussi en cause. La population est souvent plus fatiguée, déprimée en raison d’un manque de soleil.

Dans cette situation, la mélatonine de notre corps se voit augmenter. Notre concentration diminue et notre sensation de fatigue augmente à son tour. Prendre des boissons énergisantes et du café peut ajouter une pression inutile sur notre corps et causer des dommages à long terme.

Ainsi, après seulement 20 minutes d’utilisation, Olly permet de ressentir un regain d’énergie, contre 30 minutes pour un café.

Un boost d’énergie en seulement 20 minutes

Olly Day augmente la concentration et l’énergie. La longueur d’onde de la lumière du soleil produite par la lampe restreint la mélatonine et maintient le biorythme du corps humain.

Olly Night : l’assurance d’une détente naturelle

Olly Night conduit ces utilisateurs dans une détente naturelle. Notamment, avec sa température de couleur chaude de 1 800K et sa suppression de mélatonine minimisée.

Au bout de 30 minutes par nuit, il est possible de ressentir sur notre corps l’effet « d’une synchronisation avec son schéma naturel de relaxation et de sommeil ». Pour cela, il suffit simplement de l’ajouter à notre routine nocturne. Olly peut s’utiliser lors d’insomnie, en cas de mauvaise qualité de sommeil, en se préparant à dormir, lors d’une séance de yoga ou de méditation du soir.

Un concept promettant

Olly présente un design compact et mignon qui ressemble à une petite tasse à café. Dans la catégorie des produits thérapeutiques, son poids plume de 140 grammes la démarque de ses concurrents. Ainsi, il est facile de l’emmener partout avec vous, lors d’une séance de yoga dans un club de sport ou même au travail.

Olly s’allume grâce à une petite inclinaison vers le bas, ce qui la rend plus amusante. Le design de la lampe permet d’enlever son couvercle (protège la Led), et devient un pied magnétique, qui permet d’orienter la lampe dans n’importe quel sens.

Ce produit est d’autant plus pratique par la mise en place d’une possibilité d’utilisation lors de son chargement. La batterie possède une capacité totale de 1000 mAh. Olly se recharge complètement en deux heures via son port USB-C, et s’éteint automatiquement après 30 minutes d’utilisation (pour Olly night).

Ce concept innovant utilise la LED HCL inventée en 2020 par Samsung. En effet, Olly est le premier produit de consommation au monde à utiliser cette LED HCL nouvelle génération.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix et sa disponibilité. Olly n’est pour l’instant qu’à l’étape de projet avec un crowdfunding sur la plateforme kickstarter. L’objectif était de 5.000 US$, mais a atteint plus de 65.000 US$. C’est dire que le projet séduit tant sur le contenu, sur l’idée que sur le potentiel. Le prix de lancement est estimé à 39 US$ pour Olly Day ou Olly Night (+ USB C-type cable + Pouch). 78 US$ pour Olly Double Pack comprenant Olly Day & Night (+ 2 USB C-type cable + 2 Pouch).