Realme X50m 5G : Un smartphone 5G vraiment pas cher

Récemment annoncé, le Realme X50m 5G annoncé en Chine vient bouleverser le prix des smartphones équipés eux aussi de la 5G. Le prix de vente moyen d’un smartphone équipé d’une puce réseau 5G est de 600 euros, c’est un prix à ne pas négliger. Cette fois, c’est Realme qui vient bousculer tout ça avec leur nouveau fleuron.

Au programme, nous aurons du 120 Hz, recharge rapide, assez de mémoire vive et surtout de la 5G. Le tout fonctionne très convenablement sous Android 10. Le Realme X50 m 5G vendu prochainement à partir du 29 avril au prix de 260 € hors taxes pour la version 6 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage. La version de ce smartphone avec 8 Go de RAM coûte 300 euros. Ce smartphone sera initialement réservé aux clients chinois.

Un Realme X50m 5G milieu de gamme

Ce smartphone est une déclinaison allégée du Realme X50 5G et du Realme X50 Pro présenté ici ou sur DroidSoft. Au niveau du processeur, le X50m 5G possède un Snapdragon 765G pour fournir la connectivité 5G. Vous aurez au choix 6 ou 8 Go de ram accompagné 128 Go de stockage. La batterie a une capacité de 4200 mAh et compatible avec une charge 30 watts.

Il y a sur l’arrière du smartphone quatre objectifs. Il y a un capteur macro de 2 mégapixels. Par la suite, un capteur de 8 mégapixels grand-angle sera présent dans le bloc photo. Le capteur principal fait 48 mégapixels. Un téléobjectif de 12 mégapixels est également présent. À l’avant du Realme X50m 5G, se trouve un capteur de 16 mégapixels et un autre capteur pour l’effet bokeh. Nous possèderons un écran LCD Full HD+ de 6,57 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Nous vous tiendrons informé de la sortie en France de ce smartphone. Wait & See !