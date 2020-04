The Last of Us 2 : Fuites massives et Sony dévoile la date

Il y a beaucoup de fans inconditionnelles de la franchise qui attendent fébrilement The Last of Us 2. L’immense tristesse s’est installée sur beaucoup de visages. Des images et des vidéos auraient réellement fuité de The Last of US 2 prévu primitivement en février 2020, repoussé le 29 mai 2020 à cause du COVID-19 et de nouveau repoussé le… 29 juin 2020. Cette information provient précisément du blog de PlayStation. Le jeu n’est pas encore sorti qu’il a auparavant reçu un Game Awards du jeu le plus attendu. En même temps, le premier du nom a été réellement une immense claque. Il nous a fait partager des émotions insoupçonnées. Il a été vendu à plus de 17 millions d’exemplaires à travers le monde. En tout cas, nous attendons cet opus avec impatience à déguster visuelle avec un magnifique écran.

Fuites d’images et vidéos de The Last of Us 2

Hier dans la journée, une très grosse fuite d’images et de vidéos a été publiée sur Internet. Une fuite encore non élucidée par les autorités compétentes, mais malgré avec un gros travail de Naughty Dog et de Sony Computer Entertainment pour retirer ces vidéos et images d’Internet ça n’a pas suffit, le mal est fait. Ces images et vidéos seraient quant à elles d’une version développeur datant de fin mars 2020.

Des suspicions de fuites proviendraient manifestement d’un ancien employé mal intentionné, mais rien de sûr. Nous vous conseillons de cacher ou de bannir tous les mots-clés se rapprochant de près ou de loin au jeu. Il ne faut pas être spoiler avant l’heure et surtout… Respectez les développeurs du jeu. En tout cas rendez-vous incontournable sur notre site pour voir notre test et avis sur The Last of Us 2. Nous vous ferons, si le matériel nous le permet un test vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous souhaitons ardemment que vous fassiez tout pour ne pas être spolié et surtout que vous ne craquiez pas. Wait & See my friends !