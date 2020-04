Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Xiaomi, MIUI 12, Facebook, StopCovid, Apple et Google. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de DJI, Mavic Air 2, Twitter, SMS et prix du Samsung Galaxy Fold 2. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Twitter met fin à sa fonction SMS

Twitter vient de mettre fin à une fonction historique au sein du réseau social. Il s’agit de la possibilité de recevoir des tweets par SMS. Pour rappel, le réseau social était au départ seulement disponible avec les SMS. C’est pour cette raison bien précise que les tweets étaient limités à 140 caractères comme les messages. Heureusement, les utilisateurs sont pratiquement tous passés sur l’application mobile, bien plus ergonomique et ne nécessitant pas l’envoi de SMS. C’est pourquoi le réseau social vient de supprimer cette fonctionnalité. Par ailleurs, cette décision est la suite logique des mesures prises en septembre dernier. En effet, Twitter avait désactivé la fonctionnalité SMS pour composer un tweet à cause du SIM Swap. Cette pratique est simple, se faire passer pour vous afin de faire croire que vous avez perdu votre carte SIM et de relier votre ligne à une autre carte SIM déjà possédée par les personnes malveillantes.

DJI présente un nouveau drone, le Mavic Air 2

DJI, leader du marché des drones grand public, dévoile un nouveau modèle. Avec une gamme déjà bien nourrie, le Mavic Air 2 vient combler le marché en s’inscrivant dans la tranche des 800 à 900 €. Ainsi, la marque place à présent ses produits dans toutes les gammes du secteur. Ce dernier drone est par ailleurs plus l’héritier du Mavic 2 que du Mavic Air premier du nom. En effet, il reprend son design, sa structure et ses capteurs d’obstacles. Modèle intermédiaire entre le Mavic 2 et le Mavic Air, il détecte seulement les obstacles devant, dessous et derrière. Pour un poids de 570 grammes, il offre une autonomie de 34 min de vol. Et qui dit nouveau drone, dit nouvelle télécommande. Celle-ci gagne en fiabilité au niveau de la connexion et dispose d’un design plus ergonomique. Le Mavic Air 2 est pilotable jusqu’à 10 km de distance et embarque un capteur de 48 Mpx pour filmer jusqu’en 4K.

De nouvelles informations sur le prix du Samsung Galaxy Fold 2

Plus les jours passent et plus les rumeurs sur le futur Galaxy Fold 2 de Samsung s’intensifient. Aujourd’hui, c’est le PDG de Display Chain Consultant, Ross Young, qui a fait fuiter quelques informations. À l’origine d’un bon nombre de fuites, ce dernier dévoile que le Galaxy Fold 2 disposera de trois objectifs photo arrière de 12, 16 et 64 MP à l’arrière. À noter qu’une stabilisation optique sera ajoutée. Malgré des fonctionnalités supplémentaires, Ross Young avance le fait que Samsung réduira le prix de son futur smartphone pliable et estime son prix entre 1780 et 1980 $. Un prix qui, comme son prédécesseur, fera du Galaxy Fold 2 une figure de proue plus qu’un best-seller. Il ne reste en tout cas plus beaucoup de temps à attendre. En effet, Samsung devrait présenter son produit durant l’été prochain pour une commercialisation à la rentrée de septembre 2020. Pour plus de détails dans notre article dédié.

