Xiaomi présente MIUI 12, Facebook lance ses Bitmojis, StopCovid se fera sans Apple et Google – La Pause Café

Facebook lance ses propres Bitmojis

Fidèle à ses principes, Facebook, continue que « s’inspirer » de Snapchat pour proposer de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. La dernière en date, Avatars, qui est un copié-collé des Bitmojis que propose l’entreprise d’Evan Spiegel. À défaut d’avoir pu racheter Snapchat, la firme dirigée par Mark Zuckerberg copie allègrement les fonctionnalités de ses concurrents. Les Avatars seront personnalisables entièrement. Aussi bien les vêtements, en passant par la coupe de cheveux, mais aussi la couleur de peau. Il serait alors question de partager son Avatars sous forme de sticker lors de conversations privées ou publics. Cette fonctionnalité est testée depuis un an en Australie et semble avoir séduit un grand nombre d’utilisateurs de Facebook pour que ce dernier déploie sa dernière fonctionnalité dans plusieurs autres pays.

Xiaomi présente sa nouvelle interface : MIUI 12

Comme annoncé, Xiaomi vient de présenter MIUI 12, l’interface d’Android qui équipera les smartphones et tablettes de Xiaomi. Au programme, l’entreprise a surtout revu en long et en large le design ainsi que les animations présentes dans le système. En effet, la marque va très loin en intégrant un moteur spécialement dédié aux animations. Il permettra notamment de donner l’impression qu’elles se déplacent dans un espace en trois dimensions. MIUI 12 a également été l’occasion pour revoir la gestion de la rotation de l’écran qui est désormais bien plus fluide. Ensuite, la multinationale en a également profité pour améliorer la protection de la vie privée en intégrant les fonctions dédiées d’Android 11 mais aussi un historique des autorisations que vous avez accordé.

Enfin, MIUI 12 signe aussi l’arrivée du mode « free windows » qui propose la possibilité d’ouvrir des applications en version miniature lorsque vous recevez une notification par exemple. Cette mise à jour sera disponible pour de nombreux appareils et notamment pour la série Mi 10 annoncée dernièrement.

Toutes les nouveautés sont disponibles dans notre article dédié.

L’application StopCovid se fera sans l’aide d’Apple et Google en France

Vous en avez peut-être déjà entendu parler, une application de traçage des personnes infectées par le COVID-19 est en projet au niveau européen. Elle permettrait aux possesseurs de l’application de savoir s’ils ont été en contact ou non avec une personne atteinte du virus lors de leurs déplacements. Apple et Google ont proposé leur aide pour contribuer au développement de cette fameuse application. Etonnament, le gouvernement souhaite français refuse cet aide. Contrairement aux Etats-Unis, qui ont accepté à bras ouverts cette offre, il se pourrait, sans cet appui de ces géants, que l’application dysfonctionne.

Le but étant de faire communiquer les appareils IOS et Android par Bluetooth, des limitations logicielles imposées par les fabricants pourraient interférer. Le gouvernement rassure et promet que cela fonctionnera. Un vote sera effectué par les députés aujourd’hui pour décider du sort de cette application. N’hésitez pas à répondre à notre sondage Allez-vous utiliser l’application Stop Covid ?

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti