Free offre un smartphone, Facebook lance une alternative à Zoom et prochaine mise à jour Windows – La Pause Café

Microsoft dévoile les prochaines nouveautés de Windows

Comme chaque année, Microsoft nous offre une mise à jour dite « majeure » pour son OS préféré, Windows 10. La version 2004 (avril 2020) est désormais disponible et apporte un grand nombre d’améliorations. Toutes dans un objectif de donner plus de contrôle à son utilisateur, voici selon nous les plus intéressantes :

Bureaux virtuels : inconnus de certains, mais très utilisés par d'autres, il est désormais possible de nommer ses bureaux virtuels et de se passer des noms standards.

Amélioration du moteur de recherche : la recherche Windows et dans l'explorateur de tâches occupe moins de ressources et est améliorée.

WSL : pour les développeurs, la console Linux intégrée est améliorée pour plus de stabilité et de possibilités.

Gestionnaire de tâches : les températures de vos composants apparaissent dans l'onglet des performances.

Vous trouverez la liste et les détails de tous les ajouts ici.

Facebook lance Messenger Rooms, une alternative à Zoom

Depuis le début du confinement contre la pandémie du COVID-19, de nombreuses personnes ont recours au télétravail. C’est pourquoi de nombreuses applications de visioconférence comme Zoom ont très vite grimpé en popularité. Face au succès, Facebook se lance aussi dans la visioconférence avec un nouveau service, Messenger Rooms. Comme ses concurrents, celui-ci permet de lancer des visioconférences seulement à partir de Messenger pour le moment. Heureusement, il devrait être prochainement disponible via Whatsapp, Instagram ou avec Portal. Son fonctionnement est identique à celle de zoom, il n’est pas nécessaire de créer un compte ou d’installer une application, seul un lien suffit pour rejoindre une visioconférence. Notez aussi que chaque appel est limité à 50 utilisateurs. Messenger Rooms sera bientôt lancé dans quelques pays cette semaine et devrait être étendu dans le monde prochainement.

Free lance une vente privée avec un smartphone offert et un forfait mobile 100 Go

Une fois n’est pas coutume, Free propose une vente privée très avantageuse sur Veepee.fr. En effet, le forfait mobile 100 Go à 19.99€/mois est disponible avec en bonus, le Nokia 6.2 offert. Disponible jusqu’au 29 avril à 6h du matin, la vente privée permettra de posséder définitivement le Nokia 6.2 qui vous sera livré en 72h. Le forfait est le must-have de Free avec SMS, MMS, et appels en illimité avec 100 Go d’internet, bien plus qu’il n’en faut pour profiter pleinement du web. Le forfait est malgré tout sujet à conditions. Un engagement de 24 mois minimum est demandé lors de l’acquisition de la vente privée. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article dédié à cette vente privée.

