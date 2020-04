Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Xbox Series S, Xiaomi et Fortnite. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Motorola Edge et Edge+, Huawei P40 Lite E, Crash Bandicoot et Android. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Crash Bandicoot est disponible sur Android

Un classique de nos consoles débarque sur Android ! Crash, le Bandicoot le plus célèbre, est actuellement disponible sur le Google Play Store (uniquement en Malaisie). Bien qu’une sortie mondiale devrait avoir lieu très prochainement, il n’est pour le moment possible de télécharger le nouveau jeu de l’éditeur King, développeur de Candy Crush Saga, qu’en Malaisie. Le jeu reprend les personnages les plus emblématiques de la saga. Dans ce jeu de type runner, il faudra vaincre les sbires du Dr Neo Cortex pour l’empêcher de détruire le multivers. Un scénario somme toute classique pour un jeu mobile qui cherche surtout à tirer la corde de la nostalgie. Attention, bien que le jeu soit gratuit, il disposera d’achats in-app, qui vous permettront d’acheter des vies ou des armes contre de l’argent réel.

Huawei étoffe sa gamme avec le Huawei P40 Lite E

Huawei, dans sa démarche de couvrir la majeure partie du marché de l’équipement téléphonique, lance une nouvelle déclinaison de sa dernière gamme. Le Huawei P40 ayant déjà été décliné en version Pro et Lite, on accueille désormais en France le P40 Lite E. Ce modèle allégé de la version Lite se place à un prix de 199€. Pour ce tarif, on perd un des quatre objectifs photo sur le dos ainsi que le port USB-C (troqué contre un port Micro-USB vieillissant). Tendance dans le secteur, le capteur en forme de bulle dans l’écran est toujours là. Le P40 Lite E est proposé avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un SoC Kirin 710F. Sa batterie de 4000 mAh supporte la charge rapide (10W). Plus d’informations sont disponibles dans notre article dédié juste ici.

Motorale Edge et Edge+, deux nouveaux smartphones haut de gamme

Motorola vient de signer son grand retour dans le marché des smartphones avec les Motorola Edge et Edge+. Contrairement à ses anciens modèles, la marque s’attaque désormais au marché haut de gamme du smartphone. En effet, les deux smartphones ont sur le papier, des caractéristiques techniques plutôt intéressantes.

À commencer par leur connectivité 5G, leur écran très incurvé est de 6.7 pouces cadencé à 90 Hz. On y retrouve un capteur photo avant de 25Mp un dans le haut gauche de la dalle. Entre les deux modèles, les principales différences se situent au niveau du processeur. On retrouve ainsi un Snapdragon 865 sur le Motorola Edge+ contre 765G sur le Motorola Edge. La mémoire vive quant à elle est de de 12Go sur la version « plus » contre 4 ou 6 Go pour la version classique. Pour finir, la batterie est de 5000 mAh contre 4500 sur le Edge. Pour plus d’informations, nous y avons consacré un article disponible juste ici.

On espère que les actualités du jour autour de Motorola Edge et Edge+, Huawei P40 Lite E, Crash Bandicoot et Android vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Choix des sujets et mise en page Scotti

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies