La MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio va être boosté

Il existe un immense panel de carte graphique. Les dernières sorties à l’heure où nous écrivons ces lignes sont les RTX. Les prix varient selon le constructeur et surtout du nombre de ventilateur pour dissiper la chaleure. Cette infos nous provient de chez MSI qui va booster l’une de ses cartes graphiques. La RTX 2080 Ti va avoir le droit à un boost assez conséquent. La MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio passe de 11 Go de ram à du 16 Go de ram en GDDR6. Celle-ci garde des similitudes avec une RTX 2080 Ti dont 4352 Cuda Core, ainsi que 88 Rops et 272 Tmus. La RTX 2080 Ti Gaming Z Trio augmente également GPU à 1755 Mhz. Vous retrouverez au bout de l’article une screenshot des performances annoncées pour cette nouvelle version de la RTX 2080 Ti.

Une RTX 2080 Ti au design connue

Le design de la MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio reste semblable aux autres. Nous retrouvons trois ventilateurs avec la technologie TORX 3.0 et Tri Frozr. Ces ventilateurs permettent un flux d’air 22% supérieur à l’ancienne gamme. Nous retrouvons également deux connecteur 8 pin et un de 6 pin. La backplate reste quant à elle en métal brossé. Elle serait vendue au prix de 1 498 euros. La date quant à elle, nous reste encore inconnue à ce jour. Cela dit, nous ne manquerons pas de vous tenir informé de sa sortie. Il y aurait de possible annonces sur leur site web.

Cette gamme de carte graphique (RTX) a créé un chamboulement total dans notre façon de jouer. Nvidia a apporter le Ray Tracing, une technologie permettant la gestion en temps réel des lumières, ombres et reflets. Cette innovation n’arrive pas seule, celle-ci combiné au DLSS 2.0 apporte l’équivalent d’une bombe pour nos yeux. Le meilleur de la technologie au service du gaming, le tout accompagné de la MSI RTX 2080 Ti Gaming Z Trio.