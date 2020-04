Free offre un Nokia 6.2 avec son forfait mobile 100 Go pour 9,99€

Une toute nouvelle vente privée vient d’être lancée par Free sur le site Veepee.fr. L’opérateur propose encore une fois son très connu forfait mobile 100 Go pour 9,99€ par mois. Avec en prime, le très bon smartphone d’entrée de gamme Nokia 6.2.

Un Nokia 6.2 offert avec votre forfait mobile 100 Go Free

La vente privée Free Mobile est désormais lancée sur Veepee.fr jusqu’au 29 avril 6h. Au programme, forfait mobile 100 Go pour 19,99€ et un Nokia 6.2 offert. Laissez-nous vous en dire plus sur ce forfait et ce smartphone !

Forfait mobile 100 Go pour 9,99€

C’est surement l’offre sur lequel il faut craquer chez l’opérateur Free Mobile ! En effet, le forfait mobile offre pas moins de 100 Go de données mobiles en 4G+. Cette enveloppe de data internet vous permettra de surfer sur le web et partager votre connexion sans soucis. Que ce soit pour du streaming ou simplement voguer dans les méandres d’internet, vous aurez tout le temps des Go en stock durant votre mois. L’opérateur rajoute en plus de cela 25 Go de data depuis 65 destinations à l’étranger (Europe, Canada, DOM…). On retrouve bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine ou les DOM. Le forfait mobile est proposé au prix classique de 19,99€/mois. Son tarif passe à 15,99€ si vous êtes abonné FreeBox

Un smartphone Nokia 6.2 offert par Free

Free Mobile a décidé de vous offrir le Nokia 6.2 pour cette vente privée de printemps. Le smartphone embarque une dalle IPS LCD Full HD+ de 6,3 pouces et tourne sous Android One. On retrouve à l’intérieur du téléphone un processeur Snapdragon 636, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. L’arrière du smartphone dévoile un bloc photo composé de trois capteurs. On retrouve ainsi un capteur principal de 16 Mpx, un ultra grand-angle 8 Mpx et un capteur de profondeur de 5 Mpx. Une batterie de 3500 mAh vient alimenter le tout. Pour plus d’information, rendez-vous dans notre article juste ici.

Les conditions afin de profiter de l’offre:

Être membre Veepee.fr et ne pas avoir souscrit à une offre promotionnelle Free au cours des 13 derniers mois.

Avoir résilié sa ligne Free Mobile dans les 30 jours précédent cette souscription.

La souscription à cette offre vous engage pour une durée de 24 mois avec l’opérateur Free Mobile

