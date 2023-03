Forfait mobile 100 Go : voici l’offre parfaite pour les petits budgets !

Les forfaits mobiles sont divers et variés, souvent à des prix différents pour une même quantité de données mobiles. Dans cette concurrence acharnée, un acteur tire son épingle du jeu depuis quelques années : Cdiscount Mobile. D’ailleurs, une des offres de l’opérateur est très intéressante pour faire des économies : 9,99 euros par mois, même après un an, pour 100 Go en 4G.

Faire jouer la concurrence est essentiel pour faire des économies. Cela n’est cependant pas nécessaire pour certaines offres. En effet, Cdiscount mobile propose une offre à prix fixe durant une période supérieure à un an.

Pour 9,99 euros par mois, et bien évidemment sans engagement, le forfait vous permet de profiter de 100 Go de données mobiles en 4G via le très bon réseau Bouygues Télécom. Cette quantité est largement suffisante pour une période 30 jours, que ce soit naviguer sur réseaux sociaux, écouter de la musique sur Spotify, regarder des vidéos sur YouTube et Netflix, voire visionner un stream sur Twitch, ou partager votre connexion avec d’autres appareils.

Pour les vaguabonds dans l’âme, sachez que 13 Go de données mobiles sont disponibles tous les mois à l’étranger (Europe + DOM). En plus de cela, les appels et SMS/MMS sont en illimités dans ces régions, ainsi qu’en France métropolitaine.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.