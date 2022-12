Forfait mobile : une offre de Noël imbattable avec 160 Go de données

Envie de faire une bonne affaire à la proche des fêtes de fin d’année ? Sachez que RED by SFR propose en ce moment un forfait mobile imbattable pour les gros consommateurs d’interne. En effet, l’opérateur sans engagement propose une offre composée de 160 Go de données mobiles pour un prix de 16 euros par mois.

Tout au long de l’année, les forfaits mobiles sans engagement pullulent sur internet. Les opérateurs français proposent en effet régulièrement des offres disponibles pendant une période limitée. Leur avantage est d’avoir un prix très attractif pour la quantité de données mobiles proposées. D’ailleurs, RED by SFR propose en ce moment une offre imbattable.

Pour la fin de l’année, nous retrouvons un forfait mobile avec 160 Go de données mobiles en France métropolitaine pour seulement 16 euros par mois. En plus de cela, 20 Go de données mobiles sont disponibles en Europe et dans les DOM, idéal pour les baroudeurs. Cette enveloppe est parfaite pour naviguer régulièrement sur internet, que ce soit sur mobile en partageant la connexion avec votre ordinateur portable par exemple.

Il est ainsi possible d’effectuer de tâches simples et quotidiennes (mails, navigateur, messageries, streaming musical, navigation GPS…) ou plus demandantes en données comme le visionnage d’une série sur Netflix ou Disney+ sans se soucier de la quantité de Go de votre forfait mobile. Dans les cas où vous dépassez cette grosse limite, le débit sera simplement réduit.

En plus d’une très belle quantité de données mobiles en 4G, le forfait de RED by SFR propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe.

Pour finir, nous vous rappelons que l’offre RED by SFR est proposée à 16 euros par mois, même après la première année. À tout moment, vous pouvez résilier étant donné qu’il s’agit d’un forfait mobile sans engagement.