5 conseils pour choisir son courtier en ligne

Investir en bourse est un bon moyen pour avoir un supplément d’argent. Cette option permet de générer des bénéfices importants, surtout avec de bons placements. Elle requiert de la réflexion et des prises de décisions intelligentes. Parmi les plus importantes d’entre elles, vous devez choisir en premier lieu un broker. Ce dernier est un intermédiaire entre un acheteur et un revendeur, dont le rôle est de faciliter la réalisation d’une opération. Actuellement, il est possible d’en trouver en ligne. Découvrez quelques conseils pour choisir un courtier en ligne fiable.

Tournez-vous vers un courtier de notoriété

Pour être certain de trouver un courtier fiable, référez-vous à la notoriété des brokers que vous trouverez. Cette étape consiste à effectuer des recherches sur le passé et les résultats du courtier.

S’il travaille en ligne, vous pouvez vous renseigner sur lui grâce aux commentaires laissés par ses autres collaborateurs ou ses clients. Un autre moyen d’être certain de la fiabilité d’un broker est de vérifier que la personne dispose des autorisations nécessaires pour exercer en France.

Il s’agit aussi de déterminer si le courtier a reçu une bonne note auprès de l’Autorité des Marchés ou AMF. Sachez que cette dernière détient une liste noire. Tous les brokers inclus dans cette liste sont à éviter.

Il faut également éviter les courtiers dont le siège social se trouve dans des zones laxistes comme Malte ou Chypre. Préférez plutôt ceux qui siègent à Paris ou dans une ville où les régulations sont plus strictes.

Choisissez un professionnel disponible

Le marché de la bourse est très volatil. De ce fait, il est important de passer des ordres de Bourse en urgence si c’est nécessaire. Pour cela, il faut que votre courtier soit toujours disponible. Vous avez choisi de travailler avec un courtier en ligne ? Assurez-vous qu’il soit disponible la plupart du temps.

Afin d’être certain de la disponibilité d’un courtier en ligne, vous devez vérifier le nombre de moyens de communication qu’il met à votre disposition. Plus il y en a, plus vous pouvez être certain de pouvoir le joindre facilement. Attention, il ne faut pas s’en contenter. Il faut également les essayer. Ainsi, vérifiez si le courtier est joignable à tout moment.

Choisissez un courtier proposant plusieurs alternatives

Avant d’investir, vous avez sûrement effectué des recherches sur les meilleurs moyens de procéder. Durant cette étape, vous vous êtes rendu compte qu’il ne s’agit pas seulement d’acheter des actions dans des entreprises françaises.

En effet, il existe plusieurs autres possibilités d’investissements en ligne comme les certificats, les options, les obligations ou les ETF. Pour ne pas vous restreindre à quelques options, choisissez un courtier qui propose des prestations complètes.

Ainsi, vous pouvez commencer par investir dans des actions françaises. Ensuite, vous pouvez élargir vos horizons vers les marchés étrangers. D’ailleurs, cet expert peut vous initier dans ce sens s’il est qualifié.

Évitez de choisir un courtier en ligne en fonction du prix proposé

La notion de prix est importante au moment de choisir un courtier en ligne. De nombreuses personnes font l’erreur de toujours miser sur un prix de courtage très bas. Bien que ce tarif soit attractif, il ne constitue pas un gage de profits. Il en est de même pour les prix de courtage élevés. Ce tarif ne signifie pas que les services proposés sont de bonnes qualités.

En somme, le tarif de courtage ne doit pas être le seul critère à être pris en considération au moment de sélectionner ce professionnel. Entre autres, il faut se pencher sur les services proposés, les bonus et la notoriété de la société de courtage.

Comparez les tarifs et les bonus

Les tarifs de courtage varient d’un broker à un autre. Il convient de les comparer après avoir vérifié la notoriété. Il ne s’agit pas de choisir celui qui propose des frais les plus bas ou les plus chers, mais uniquement les plus avantageux.

Dans certains cas, les frais sont accompagnés par des bonus. Ils peuvent aussi être considérés comme un critère de choix. Pour information, les courtiers ne peuvent pas proposer un pourcentage sur votre dépôt. Toutefois, ils peuvent proposer des bonus comme :