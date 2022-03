Google améliore Stadia : démos gratuites, accès libre à la boutique…

Lors de son Games Developer Summit, Google a annoncé plusieurs changements visant à rendre son service plus attractif pour les joueurs comme pour les développeurs.

Google ouvre grand les portes de Stadia

À l’occasion de sa conférence Google for Games Developer Summit, le géant américain a annoncé qu’il allait rendre plus accessible son service de cloud gaming, afin de le rendre plus compétitif.

Tout d’abord, le catalogue de Stadia deviendra plus accessible. En effet, les utilisateurs auront la possibilité de consulter l’ensemble du catalogue, sans qu’il soit nécessaire de se connecter avec un compte Google ou bien de posséder un compte Pro Stadia.

Sans inscription toujours, il sera possible de lancer une démo de n’importe quel jeu parmi la liste de 200 titres proposés. Ce serait aux éditeurs et développeurs de décider de la durée précise de l’essai gratuit sur leur titre.

Des portages de jeu beaucoup plus simples

L’autre annonce majeure concerne l’adaptabilité des jeux à Stadia. Et cette nouvelle pourrait bien relancer le service de cloud gaming de Google, en proposant beaucoup plus de titres qu’actuellement.

Google développerait en effet une technologie qui permettra aux jeux Windows de fonctionner sur Stadia, sans modification ou optimisation de code. Les jeux tournant sous Unreal Engine et Unity pourront être portés sur Stadia grâce à un d’outil de portage nommé « Low Change Porting ». Cela permettra aux studios de proposer leurs jeux Windows sur Stadia, sans avoir besoin de retravailler le code.

Enfin, Google a introduit Immersive Stream for Games, qui permettra à des entreprises tierces de profiter de la technologie de streaming utilisée sur Stadia. Par exemple, certains développeurs pourraient profiter de l’architecture de Stadia pour permettre à des joueurs de profiter de démo de leurs futurs jeux en avant-première.

