Stadia Pro : les jeux offerts par Google en mars 2022

Alors que le mois de février est bientôt terminé, Google est revenu sur le devant de la scène avec son abonnement cloud gaming Stadia Pro (9,99 € par mois). La firme américaine a en effet annoncé les nouveaux jeux accessibles gratuitement via cette offre. Au total, cinq nouveaux titres arrivent, dont Darksiders Genesis, Dawn of the Monsters ou encore Darkwood.

La liste des jeux offerts sur Stadia Pro en mars 2022

Durant le mois de février 2022, Google est notamment venu ajouter à sa bibliothèque de jeux Stadia Pro Life Is Strange Remastered et Life Is Strange: Before The Storm Remastered. L’occasion pour les joueurs de se replonger dans des aventures où leurs choix ont de l’importante pour la suite de l’histoire. Maintenant que mars est à quelques jours de là, il est l’heure de connaitre les jeux accessibles gratuitement via cet abonnement cloud gaming.

En mars 2022, Stadia Pro vient ainsi profiter des 5 jeux suivants :

Adam Wolfe ;

Darkwood ;

Darksiders Genesis ;

; Dawn of the Monsters ;

Race with Ryan: Road Trip Deluxe Edition .

Pour commencer, Adam Wolf viendra vous transformer en enquêteur dans le domaine du paranormal au sein de la ville San Francisco. Des phases de FPS sont aussi de la partie. Darkwood est quant à lui un roguelike d’horreur en vue du dessus où vous devrez tout faire pour survivre face à des hordes d’ennemis et monstres. Stadia Pro accueille ensuite en mars 2022 le célèbre action-RPG Darksiders Genesis.

Les abonnés pourront aussi coopérer sur le beat’em up à défilement horizontal mettant en scènes des monstres géants inspirés des Kaiju japonais Dawn of the Monsters. Pour finir, Stadia Pro offrira un peu de course à destination des plus jeunes : Race with Ryan: Road Trip Deluxe Edition.

Pour rappel, Stadia Pro est un abonnement au service de cloud gaming de Google affiché à un prix de 9,99 € par mois. Désormais, il propose de profiter de jeux vidéo jusqu’en 4K/60 FPS, d’une bibliothèque de plus de 50 jeux jouables gratuitement ainsi que des réductions exclusives.