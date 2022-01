Stadia Pro : les jeux offerts par Google en février 2022

Le monde du cloud gaming continue d’évoluer. Du côté de Google, l’abonnement Stadia Pro voit son catalogue grandir tranquillement mois après mois. Pour février 2022, la firme de Mountain View vient d’annoncer sept nouveaux titres pour ce service, proposé à 9,99 € par mois.

La liste des jeux offerts sur Stadia Pro en février 2022

Avant toute chose, reprenons les jeux ajoutés à Stadia Pro en début d’année 2022. Durant le mois de janvier, cinq nouveaux titres sont arrivés sur l’abonnement au service de cloud gaming de Google : Darksiders III ; The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ; Bloodstained: Ritual of the Night ; Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut ; et DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders.

Dès le 1er février 2022, les abonnés à Stadia Pro auront l’avantage de disposer de sept nouveaux titres. Pour commencer, Life Is Strange Remastered et Life Is Strange: Before The Storm Remastered viendront vous replonger dans des aventures scénarisées où vos choix auront de l’importance, étant donné qu’ils influent directement sur la suite de l’histoire.

Google est aussi venu ajouter les jeux suivants à son catalogue Stadia Pro :

Cosmic Star Heroine : un RPG futuriste en pixel-art où vous incarnez Alyssa, une espionne intergalactique équipée de moult gadgets ;

Merek’s Market : un jeu de gestion où vous gérer une boutique médiévale en craftant divers objets et en utilisant différents personnages ;

Nanotale – Typing Chronicles : écrivez rapidement et bien une multitude de mots afin de résoudre des casse-têtes et éliminer les monstres se dressant sur votre chemin.

One Hand Clapping : un jeu de plateforme et de rythme en 2D où votre voix permettra de faire avancer différents personnages et résoudre des énigmes ;

PHOGS! : incarnez un chien à deux têtes, Red et Blue. Seul ou en coopération, vous explorerez trois mondes différents en vous étirant, en rebondissant, en mordant ou encore en aboyant.

Au total, l’abonnement Stadia Pro dispose aujourd’hui de 50 jeux disponibles. À noter, DiRT 5 et MotoGP20 quittent le service.

