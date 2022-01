Elgato annonce la Stream Deck Pedal et un plugin Discord officiel

Elgato vient une nouvelle fois prendre soin des streamers en proposant de nouveaux produits. L’accessoiriste allemand vient en effet de lever le voile sur une pédale Stream Deck afin d’activer différentes actions d’un simple coup de pied. En plus de cela, un plugin Discord pour le Stream Deck a été lancé par l’entreprise, une bonne nouvelle pour discuter dans un channel lors de streams à plusieurs.

Une pédale pour compléter la gamme Stream Deck d’Elgato

En ce début d’année, l’accessoiriste Elgato a annoncé la commercialisation du Stream Deck Pedal. Proposé au tarif de 89,99 €, le produit vient proposer une nouvelle option pour activer différentes actions et raccourcis grâce à ses pieds. Composé de trois pédales, une à gauche et à droite ainsi qu’une centrale, il offre un système idéal pour les streamers afin de leur permettre de déclencher des effets, basculer d’une scène à une autre ou changer de caméra. Cela pourrait ainsi être une solution idéale pour les musiciens, mais aussi pour activer ou désactiver son micro sans bouger les doigts de son clavier et sa souris.

Chacune des pédales ne se limite pas à une simple action. En effet, elles tirent pleinement parti des fonctions Stream Deck traditionnelles en permettant d’effectuer plusieurs actions avec un simple bouton. La personnalisation est ainsi au rendez-vous. Branchée en USB-C, la Stream Deck Pedal profite d’une surface adhérente ainsi que de ressorts interchangeables afin d’adapter le ressenti des trois pédales.

Elgato ne s’est cependant pas arrêté en si bon chemin en ce mardi 25 janvier. L’entreprise est en effet venue annoncer son plugin officiel Discord Stream Deck. Grâce à ce dernier, il sera possible de configurer des raccourcis Discord pour activer/désactiver le micro ; utiliser le push-to-talk ; joindre un canal vocal ; ou encore changer de canal de texte. Bien évidemment, le plugin est compatible avec le nouveau Stream Deck Pedal que nous venons de vous présenter.

Et encore une chose…



Aujourd'hui, nous lançons également notre plugin officiel Discord pour Stream Deck !



🔇 Mute

🗣 Push-to-Talk

➕ Rejoindre les canaux vocaux

🔄 Changer de canal de texte

🦶 Fonctionne parfaitement avec Stream Deck Pedal pic.twitter.com/E4YkHeAdn8 — Elgato France (@elgatoFRA) January 25, 2022

