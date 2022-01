Apple préparerait une console pour concurrencer la PS5 et les Xbox Series

Des rumeurs affirment qu’Apple veut concurrencer la PS5 et la Xbox Series X|S. En recrutant des ingénieurs chez Xbox, la firme laisse penser qu’elle développe actuellement sa propre console.

Apple aurait débauché des ingénieurs chez Xbox pour développer sa propre console

Depuis le rachat historique de Microsoft pour s’octroyer les services ainsi que le catalogue de l’éditeur Activision Blizzard King, on se rend compte de l’importance qu’ont pris les GAFAM durant les dernières décennies dans le marché du jeu vidéo.

Le marché du jeu vidéo a pris une grande ampleur depuis ces dernières années, Apple en est conscient. Via son AppStore, c’est le premier vendeur de jeux vidéo à travers le monde. Mais la firme compte bien continuer de miser sur ce secteur très lucratif et pourrait lancer sa propre console de jeux.

C’est le journaliste bien informé Jez Corden qui a évoqué la rumeur, expliquant qu’Apple aurait embauché des ingénieurs Xbox pour fabriquer sa propre machine.

“J’entends depuis un moment qu’Apple recrute des ingénieurs Xbox pour fabriquer sa propre console“, explique-t-il dans un podcast.

“J’ai entendu dire depuis des lustres qu’Apple envisageait de créer une console de jeux vidéo. Et je ne sais pas s’il s’agit de VR, un truc métaverse, ou quelque chose comme ça… Je ne sais pas si cela se concrétisera, je ne sais pas non plus s’ils l’ont déjà annulée, parce qu’Apple explore une tonne de choses… Je n’ai pas de sources incroyables à ce sujet, je n’ai pas de documents, je n’ai pas de photos, mais c’est juste quelque chose que j’ai entendu.“

Le géant de Cupertino peut-il vraiment entrer sur le marché des consoles ?

Apple dispose certainement de la richesse et de l’expertise technologique nécessaires pour essayer de développer une console de jeu, compte tenu du succès de l’iPhone et de la gamme d’ordinateurs Mac.

Le marché des consoles de jeu est assez imprenable : on a vu quelques initiatives se casser les dents face au trio qui domine le marché : Sony, Microsoft et Nintendo. Pour réussir, les investissements doivent être importants, et plus que tout, il faut réussir à séduire les développeurs et les utilisateurs, avec des sérieuses avancées technologiques.