Musguard OMNI : le garde-boue de vélo enroulable

Nous avons déniché un nouveau projet sur la plateforme Kickstarter : Musguard OMNI. Un garde-boue rétractable est arrivé ! Fabriqué à partir de matériaux recyclés, s’adaptant à tous les types de vélos.

Musguard a présenté son garde-boue enroulable de base sur Kickstarter en 2013. À l’époque, tout était question de pignon fixe et de cyclisme urbain. Le modèle d’origine fonctionnait mieux sur les vélos à géométrie classique : haubans jumelés et pont de frein. La conception des vélos a évolué, de nombreux vélos ont perdu le pont et les haubans. La conception a fait en sorte qu’une fine feuille de polypropylène recyclé de 0,8 mm reste solide et ferme sur différents types de cadres. Pas seulement lorsque vous roulez sur des surfaces lisses, mais aussi sur des surfaces bosselées.

Un garde-boue facile à ranger

Le temps passé à faire du vélo par mauvais temps diffère, mais les garde-boue ne sont pas nécessaires sur votre vélo tout le temps. Statistiquement, plus de vélo se fait par beau temps que lorsque les conditions sont humides et boueuses. Mais mon garçon, avez-vous besoin de garde-boue lorsque le temps se détériore? C’est pourquoi une paire de garde-boue faciles à installer, entièrement amovibles et fiables qui se rangent dans un format compact est tout à fait sensée.

Le Musguard Omni arrière est doté d’un système de pliage unique et d’une conception de montage révolutionnaire qui le rend robuste en soi. Pas besoin de support par un pont de frein ou de serrer le garde-boue entre les haubans. Le pivotement est empêché par deux sangles auto-agrippantes recouvertes de silicone. Cela signifie qu’il peut même être monté sur une tige de selle de vélo, ce qui le rend adapté à une grande variété de vélos. Pour s’adapter à votre vélo, deux tailles sont disponibles : fine et large en fonction de la largeur de vos pneus.

Il existe aussi un garde-boue pour la roue avant conçue de la même façon.