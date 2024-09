Test – Elgato Stream Deck + : l’outil de choix pour les créateurs exigeants ?

Elgato ne cesse d’innover dans le domaine des accessoires pour streamers et créateurs de contenu. La marque renforce sa position avec le Stream Deck +, une version améliorée et plus complète de son prédécesseur. Le Stream Deck + vient chapeauter la gamme avec ses fonctionnalités étendues et son design pensé pour les professionnels. Ce nouveau modèle s’accompagne d’un hub USB intégré, augmentant ainsi ses capacités de connectivité et offrant plus de possibilités d’extension. Avec ses multiples applications, depuis le contrôle des volumes et des lumières jusqu’à la gestion avancée de scènes pour le streaming, ce dispositif promet de transformer l’expérience de travail de ses utilisateurs. Le Stream Deck + est-il à la hauteur de ses promesses ? Nous l’avons testé pour vous.

Le Stream Deck + se positionne autant comme un outil de productivité que comme une pièce maîtresse pour tous les créateurs de contenu. Le produit s’adresse aux streamers, musiciens ou vidéastes. Son prix reflète ses possibilités accrues et sa construction robuste, conçue pour durer et s’adapter à divers environnements de travail. Ce test explorera en détail ses fonctionnalités, son ergonomie, et son intégration dans le workflow quotidien d’un créateur exigeant.

Design et hardware : un Stream Deck + taillé pour la performance

Le Stream Deck + d’Elgato, avec ses dimensions généreuses de 140 x 138 x 110 mm et un poids de 465 g, s’affirme clairement comme un périphérique robuste et bien ancré sur votre bureau. Ce modèle plus grand et mieux équipé s’adresse à ceux qui cherchent un outil complet et intégré.

Produit disponible sur Elgato Stream Deck +, console de mixage, interface de production en direct et de studio, pour créateurs de contenus, streaming et gaming, avec ruban tactile, boutons et touches LCD, compatible Mac, PC

Voir l'offre 224,14 €

Un design élégant et fonctionnel pour le Stream Deck +

Au niveau esthétique, Elgato reste fidèle à son style épuré et professionnel. Le Stream Deck + est proposé avec une finition noire matte. Cela lui confère un aspect aussi sobre que sophistiqué, parfait pour s’intégrer dans des setups de bureau variés. La qualité de construction est palpable, chaque composant du Stream Deck + respire la durabilité.

Touches et molettes : une interaction intuitive

Les 8 touches LCD personnalisables sont le cœur du Stream Deck +. Chaque touche est un petit écran individuel qui peut afficher tout type d’icône ou d’information. Leur rétroéclairage LED assure une excellente visibilité dans diverses conditions d’éclairage. Ces touches sont sensibles et réactives, avec un feedback tactile clair qui évite les activations accidentelles.

En complément, le Stream Deck + introduit une nouveauté marquante : quatre boutons rotatifs multifonctions. Ces encodeurs à 360°, dotés de boutons-poussoir, permettent un contrôle fin et intuitif de divers paramètres. Cela comprend le volume d’un microphone Elgato, l’intensité des lumières, et bien plus. Cette addition transforme l’expérience utilisateur, offrant des ajustements précis sans avoir à fouiller dans des menus logiciels.

Connectivité et extension : pensés pour les professionnels

Le panneau tactile de 108 x 14 mm, situé à la base de l’appareil, ajoute une couche supplémentaire d’interaction. Il permet de naviguer facilement entre différentes configurations et paramètres. La connexion se fait via un port USB 2.0. Elgato a intelligemment inclus un câble USB-C vers USB-A, réversible et détachable. Ce choix propose une flexibilité accrue et répond aux besoins des setups les plus dynamiques. Cela marchera bien avec les bureaux assis-debout ou les studios mobiles.

Prêt pour l’avenir avec le hub USB intégré

Une des caractéristiques les plus innovantes est sans doute le hub USB intégré. Ce hub transforme le Stream Deck + en un véritable centre de commandement pour votre espace de travail numérique. Il permet de connecter d’autres périphériques directement au Stream Deck +. Il existe même une version externe XLR pour les setups audio. Ainsi, on peut connecter d’autres appareils USB essentiels, le tout sans sacrifier l’esthétique ou l’ergonomie du poste de travail.

Utilisation et fonctionnalités : versatilité au cœur du Stream Deck +

Le Stream Deck + d’Elgato, avec ses capacités étendues, se positionne comme un outil polyvalent. Il est destiné à enrichir considérablement le flux de travail des créateurs de contenu. Cet appareil est conçu pour aller bien au-delà du simple streaming. Il touche des domaines aussi variés que la gestion de contenu, la communication et même le contrôle d’équipements audiovisuels.

Productivité et streaming : un couteau suisse pour les créateurs

Pour les streamers et les vidéastes, le Stream Deck + offre une palette de fonctionnalités qui peuvent transformer une session de travail ordinaire en une production de haute qualité. Grâce à ses boutons programmables, il est possible de contrôler les scènes. On peut aussi lancer des médias, et gérer les interactions en direct sans jamais quitter l’écran des yeux. Les molettes multifonctions ajoutent une dimension de contrôle en temps réel. C’est particulièrement utile pour ajuster le son d’un microphone ou la balance des effets sonores pendant un live.

En parallèle, les professionnels utilisant des logiciels de montage vidéo ou d’animation trouveront dans le Stream Deck + un allié de taille pour accélérer leurs workflows. Les raccourcis peuvent être configurés pour des actions spécifiques. C’est, par exemple, couper des clips, ajouter des transitions, ou même ajuster des calques d’effet. Cela réduit ainsi les temps de production et augmente l’efficacité globale.

Gaming et contrôle multimédia : une approche intégrée

Les gamers ne sont pas en reste, car le Stream Deck + permet une intégration profonde avec le gaming. Configurer des macros pour lancer rapidement des jeux via des plateformes comme Steam ou Epic Games, ou encore gérer des communications via Discord et ajuster des playlists sur Spotify sont des exemples de ce que le Stream Deck + peut apporter en termes de commodité et d’accessibilité.

Les molettes, en particulier, offrent un contrôle granulaire. Il est très apprécié pour des ajustements rapides de volume ou de mixage audio pendant les sessions intensives de jeu. Cela garantit que l’expérience reste immersive et réactive à l’environnement du jeu.

Un écosystème de plugins et d’intégrations

Le logiciel accompagnant le Stream Deck + est une plateforme puissante qui supporte une multitude d’intégrations et de plugins. Elgato a développé un écosystème avec lequel les utilisateurs peuvent télécharger des profils prédéfinis ou créer les leurs, adaptés spécifiquement à leurs besoins. Cette personnalisation utilise l’Elgato Marketplace. Il propose un large éventail d’intégrations tierces. Cela permet aux utilisateurs de connecter leur Stream Deck + à pratiquement n’importe quel outil ou service qu’ils utilisent.

Des intégrations avec des systèmes de gestion de contenu, des outils de communication comme Slack ou Teams, et même des applications de suivi financier montrent la polyvalence du Stream Deck +. Il est possible de surveiller des marchés, gérer des notifications, et même contrôler des systèmes domotiques directement depuis votre bureau, consolidant ainsi le rôle du Stream Deck + comme le centre de contrôle ultime pour les environnements professionnels et personnels.

Logiciel et intégration : l’expérience Stream Deck + optimisée

Le Stream Deck + d’Elgato se complète avec un logiciel robuste et intuitif qui sert de colonne vertébrale à toutes les interactions avec l’appareil. Cette plateforme logicielle permet une personnalisation poussée et une intégration transparente avec une multitude d’applications, rendant l’utilisation du Stream Deck + non seulement fonctionnelle mais aussi agréable.

Interface utilisateur : clarté et personnalisation

L’interface du logiciel Stream Deck + est conçue pour être à la fois simple et complète, offrant aux utilisateurs une visibilité claire sur la configuration de leurs touches et molettes. La disposition est intuitive, avec une colonne sur la gauche montrant ce qui sera affiché sur le Stream Deck +, et une colonne sur la droite listant les actions disponibles. Cette organisation facilite le glisser-déposer d’actions sur les touches spécifiques, simplifiant ainsi la configuration et la personnalisation.

Les utilisateurs peuvent personnaliser chaque touche avec des icônes, des titres, et des actions spécifiques. Il est également possible de créer des dossiers pour organiser les commandes par thème ou par projet, ce qui permet de gérer facilement des configurations complexes sans encombrer l’interface principale.

Capacités de script et automatisation

Une des forces du Stream Deck + réside dans sa capacité à exécuter des scripts complexes et à automatiser des tâches répétitives. Par exemple, un utilisateur peut configurer une séquence d’actions pour lancer plusieurs applications et services en un seul clic, idéal pour préparer un espace de travail le matin ou pour démarrer une session de streaming. De même, les molettes peuvent être programmées pour ajuster précisément des paramètres au sein des applications, offrant un contrôle granulaire rarement vu dans d’autres outils de productivité.

Profils par défaut et Marketplace

Elgato met à disposition une variété de profils par défaut qui peuvent être utilisés immédiatement après l’installation. Ces profils sont conçus pour des usages typiques tels que le streaming, le montage vidéo, ou la gestion des communications, et peuvent être personnalisés selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur.

En outre, l’Elgato Marketplace joue un rôle crucial en permettant aux utilisateurs de télécharger des intégrations supplémentaires créées par la communauté ou par des développeurs tiers. Cette fonctionnalité enrichit l’écosystème du Stream Deck +, en offrant des options quasi illimitées pour étendre ses capacités et intégrer de nouveaux outils ou services.

Support et mises à jour

Elgato s’engage à fournir un support continu pour le Stream Deck +, avec des mises à jour régulières qui améliorent les fonctionnalités existantes et en ajoutent de nouvelles. Cette approche garantit que le Stream Deck + reste pertinent et utile même face à l’évolution rapide des technologies et des besoins des utilisateurs.

Conclusion : le Stream Deck +, un investissement stratégique pour créateurs exigeants

Le Stream Deck + d’Elgato redéfinit l’expérience des créateurs de contenu avec ses fonctionnalités avancées. Il propose aussi un design robuste et une personnalisation étendue. Cet outil, qui allie élégance et efficacité, s’intègre parfaitement dans tout environnement professionnel ou de loisir. Il propose des contrôles précis et une interface intuitive. Avec son hub USB intégré et une gamme complète d’intégrations disponibles, le Stream Deck + est un investissement judicieux. Il est idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur production de contenu.

Produit disponible sur Elgato Stream Deck +, console de mixage, interface de production en direct et de studio, pour créateurs de contenus, streaming et gaming, avec ruban tactile, boutons et touches LCD, compatible Mac, PC

Voir l'offre 224,14 €