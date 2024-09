Nintendo porte plainte contre Pocketpair, le développeur de Palworld

Depuis toujours, Nintendo est connue pour défendre farouchement ses propriétés matérielles et intellectuelles. Alors, quand Palworld est sorti, tout le monde n’attendait qu’une chose : la réaction de Nintendo. En effet, ce jeu créé par Pocketpair est décrit comme un “Pokémon-like”, embarquant presque la même direction artistique que la licence-phare du géant japonais. Aujourd’hui, Nintendo décide de prendre le taureau par les cornes, en attaquant (enfin) le développeur de Palworld en justice pour « violation des droits de brevet ».

Nintendo vs. Pocketpair : Palworld dans le collimateur

Si vous avez l’habitude de regarder les streams sur Twitch, vous n’êtes sûrement pas passé à côté de Palworld. Développé par le studio indépendant Pocketpair, le jeu consiste à attraper des créatures appelées “Pals”, les dresser et les faire combattre avec d’autres. Vous pouvez également explorer la vaste map et affronter d’autres joueurs en ligne. Et oui, vous avez raison : les mécanismes de Palworld ressemblent vaguement à ceux de Pokémon, la franchise mythique de Nintendo.

Cette ressemblance frappante a alors suscité une grande question sur les réseaux. Nombreux se demandent si Nintendo pourrait potentiellement poursuivre Pocketpair, le développeur de Palworld. En effet, ses caractéristiques très similaires à celles de la franchise de Nintendo constituent une violation des droits d’auteur.

Environ huit mois après la sortie de Palworld en accès anticipé, l’inévitable se produit. Le 18 septembre dernier, Nintendo et The Pokemon Company ont déposé une plainte contre Pocketpair auprès du tribunal de district de Tokyo pour violation de brevet. L’action en justice vise à “obtenir une injonction contre la contrefaçon et des dommages-intérêts au motif que Palworld enfreint plusieurs droits de brevet”. Fidèle à elle-même, Nintendo déclare “continuer à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle.” Ceci, afin de “protéger la marque Nintendo et ses diverses franchises qu’elle « a travaillé dur pour établir au fil des ans.”

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le développeur de Palworld n’a pas encore répondu à l’action en justice de Nintendo. Palworld a été un véritable succès financier, et il est normal que Nintendo réagisse enfin pour protéger son bébé contre les plagieurs. Il sera intéressant de voir ce que Pocketpair a à dire pour sa défense. À suivre…