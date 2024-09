Telegram transmettra vos informations aux autorités

Telegram vient de mettre à jour sa politique de confidentialité. Désormais, si vous êtes un suspect dans une affaire criminelle, la plateforme pourra transmettre votre numéro de téléphone et votre adresse IP aux autorités. Cette décision fait suite à l’arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, par les autorités françaises. Il a été accusé de permettre des activités illégales sur la plateforme.

Une nouvelle politique de confidentialité

Auparavant, Telegram partageait uniquement ces informations pour des affaires liées au terrorisme. Aujourd’hui, ce partage s’étend à toute activité criminelle. Si Telegram reçoit une demande légale valide des autorités, elle pourra fournir ces données sensibles après une analyse juridique.

Le but de cette nouvelle mesure est d’empêcher les criminels de profiter des failles du système pour échapper à la loi. La plateforme, avec ses politiques de modération plus laxistes, était devenue une cachette idéale pour les activités illégales.

Un usage détourné de Telegram

Selon Durov, certaines personnes utilisaient la fonction de recherche de Telegram pour vendre des produits illégaux. Telegram a donc décidé de prendre des mesures plus strictes, en expliquant que toute personne violant ses règles verra son adresse IP et son numéro de téléphone transmis aux autorités compétentes.

Durov affirme que l’intégrité de la plateforme est en jeu, surtout avec près d’un milliard d’utilisateurs. Il est donc prêt à coopérer avec les autorités pour maintenir un environnement plus sûr.

Des changements pour redorer l’image de Telegram

Cette mise à jour est un pas de plus pour améliorer la réputation de Telegram, qui a souffert de nombreuses accusations liées à des activités criminelles. L’usage de l’intelligence artificielle (IA) pour identifier et supprimer du contenu illégal a également été renforcé. La plateforme ne se contente plus de modérer les conversations privées. Elle a également désactivé certaines fonctions, comme « Personnes à proximité » ou la possibilité de télécharger des médias sur son outil de blogs anonymes, Telegraph.

Telegram commence aussi à publier des rapports de transparence trimestriels pour révéler si des données d’utilisateurs ont été communiquées aux autorités.