OpenAI met à jour ChatGPT, voici les nouveautés de l’intelligence artificielle

OpenAI ne perd pas de temps. L’entreprise à l’origine de ChatGPT vient en effet d’annoncer un nouveau modèle d’intelligence artificielle : GPT-4. Avec cette dernière, les capacités de l’IA sont décuplées, en introduisant notamment l’interprétation de textes et d’images. Découvrez l’ensemble des nouveautés dans notre article !

La semaine dernière, OpenAI est venu annoncer l’arrivée d’un nouveau modèle d’intelligence artificielle, venant décupler les capacités de ChatGPT. Finalement, la présentation a eu lieu ce mardi 14 mars 2023, levant ainsi le voile sur GPT-4.

Avec cette mise à jour, la société explique avoir ajouté à ChatGPT la possibilité d’interpréter un texte ou une image. Les résultats restent d’ailleurs limités au format texte. Pour imager la chose, OpenAI montre un montage d’un adaptateur pour câble Lighning. L’IA décrit ainsi globalement le sujet, puis décrit chaque image, pour au final l’interpréter en expliquant que l’humour de ce produit est qu’il prend la forme d’un port VGA, outrepassé depuis de nombreuses années.

OpenAI vient ensuite annoncer trois nouveautés inhérentes à GPT-4 : le fait de pouvoir délivrer des réponses créatives, comme la composition musicale, l’écriture de scénario ou encore la reproduction du style d’un auteur ; la prise en charge des images, permettant ainsi de générer des légendes, classifications et analyses ; ainsi que la gestion de 25 000 mots pour ses réponses, offrant ainsi des réponses plus longues et riches, avec des recherches plus poussées ainsi que de l’interprétation de documents.

Outre ces nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, OpenAI annonce que GPT-4 surpasse GPT-3.5 (modèle actuel d’intelligence artificielle) ; et que cette nouvelle version offre de meilleurs résultats dans de nombreuses langues, avec par exemple un meilleur niveau de précision en français, supérieur à GPT-3.5 en anglais. La société explique aussi que « GPT-4 est 82 % moins susceptible de répondre aux demandes de contenu non autorisé et 40 % plus susceptible de produire des réponses factuelles, par rapport à GPT 3.5 ».

Au niveau de l’intégration dans d’autres services et applications, OpenAI dévoile que les éditeurs vont introduire rapidement des nouveautés inhérentes à GPT-4 (Duolingo, Be My Eyes, Stripe, Morgan Stanley, Khan Academy, Gouvernement d’Islande…).

Pour finir, sachez que GPT-4 est pour le moment disponible sur liste d’attente. Il est ainsi nécessaire de s’inscrire et de recevoir une invitation pour en profiter. Ce nouveau modèle d’intelligence artificielle est aussi disponible directement aux abonnés à ChatGPT Plus. Seules les entrées sous forme de texte qui sont pour le moment prises en charge. Pour les interprétations d’image et de texte, OpenAI explique être uniquement en train de travailler avec un partenaire : Be My Eyes.

