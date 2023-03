Windows 11 : Microsoft ajoute ChatGPT et prend en charge les iPhone (iMessage, appels et notifications)

Microsoft continue d’apporter des nouveautés à Windows 11. Le dernier système d’exploitation de la firme américaine profite en effet via une mise à jour de quelques changements intéressants. En quelques mots, elle introduit notamment Bing avec ChatGPT ; permet d’envoyer des messages (même ceux d’iMessage), passer des appels et recevoir des notifications de son iPhone depuis son PC ; et ajoute des widgets.

Concernant cette mise à jour Windows 11, Microsoft annonce tout d’abord dans son communiqué l’introduction du nouveau Bing avec ChatGPT dans la barre de recherche située sur la barre des tâches. Il est cependant nécessaire de s’être inscrit sur la liste d’attente du nouveau Bing, et recevoir son invitation pour en profiter.

En plus de cela, l’intelligence artificielle arrive dans le gestionnaire de fichiers sur les versions Windows 11 Pro associées à Azure Active Directory (AAD) afin de suggérer des contenus. Ainsi, Microsoft explique que cela permet notamment aux utilisateurs « à préparer les réunions à venir, à accéder rapidement aux fichiers sur lesquels vous collaborez, et plus encore ».

Le deuxième gros changement est la prise en charge des iPhone par l’application Mobile connecté. Ainsi, Windows 11 permet d’envoyer et recevoir des messages (même ceux d’iMessage) ; passer des appels ; et recevoir des notifications de son smartphone Apple. Pour le moment, seuls les membres du programme Windows Insiders peuvent en profiter.

Du côté de la visioconférence, Microsoft annonce la possibilité de régler plus rapidement et facilement « le flou d’arrière-plan, le contact visuel et le cadrage automatique » des réglages de Windows Studio Effects. Pour l’application Conversation, une refonte est de la partie « pour faciliter la prévisualisation de votre vidéo et vous permettre de passer directement à un appel ou de partager un lien d’appel via n’importe quelle application ».

Pour finir, la mise à jour Windows 11 apporte des widgets pour les applications Mobile connecté et Xbox Game Pass ou encore les services Meta et Spotify ; des améliorations du côté de l’accessibilité (afficheurs braille supplémentaires et accès vocal à plus d’applications) et de l’outil d’assistance rapide ; le redimensionnement de la zone d’écran pour l’enregistrement vidéo ; les onglets dans l’application Bloc-notes ; ou encore des recommandations et boutons pour améliorer la consommation de son PC.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Windows 11 : des nouveautés pour l’Explorateur de fichiers et le Bloc-notes !